الجيش الأميركي يختبر السيارة الطائرة "هكسا"

اختبرت القوات الجوية الأميركية "سيارة طائرة" يمكن أن تصبح قريبًا جزءًا من ترسانتها المتقدمة، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية.

تم اختبار السيارة الطائرة المسماة بــ"هكسا" Hexa من خلال رحلة تجريبية في قاعدة "كامب مابري" بالقرب من أوستن في تكساس، كجزء من برنامج Agility Prime، وهي شراكة بين شركات الطيران الخاصة والقوات الجوية الأميركية تهدف إلى إضافة السيارات الطائرة إلى أسطول الجيش وتسريع طرحها في السوق الاستهلاكية.

ووصفت وزيرة سلاح الجو الأميركي باربرا باريت في أبريل، المركبة "هكسا" عندما بدأت شراكة Agility Prime لأول مرة، قائلة: "تبدو فكرة مركبة ذات قدرات إقلاع وهبوط رأسية وسيارة طائرة كهربائية وكأنها مستوحاة من فيلم في هوليوود".

وأضافت الوزيرة الأميركية قائلة: "ولكن من خلال الشراكة مع أصحاب المصلحة عبر الصناعات والوكالات، يمكن للولايات المتحدة أن تحول هذه الظاهرة الفضائية" إلى واقع فعلي. يسهم الجيش الأميركي بـ25 مليون دولار في شراكة Agility Prime.

18 مروحة وعصا تحكم

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تم تصنيع "هكسا" بواسطة شركة LIFT Aircraft ومقرها تكساس، وهي طائرة خفيفة يبلغ وزنها حوالي 200 كيلوغرام، وتعمل بـ 18 مروحة دوارة مستقلة. ولا يشترط حصول مستخدمها على رخصة طيار.

ويتم التحكم في السيارة الطائرة بواسطة عصا، ويتم تشغيلها بـ "كمبيوتر طيار آلي ثلاثي مضاعف" مما يجعلها، وفقًا لما ذكرته الشركة المنتجة، أكثر أمانًا من المناورة بالطائرة التقليدية الصغيرة.

وتمت الموافقة من قبل سلطات الطيران الأميركية على تحليق المركبة "هكسا" على ارتفاع 700 قدم أو 1200 قدم في بعض المواقع، ولكن ليس فوق المناطق المأهولة بالسكان.