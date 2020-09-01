مسؤوليات مهمة لأصغر قارب في أسطول البحرية الأميركية

اشتهر هذا القارب صغير الحجم الذي لا يزيد طوله عن بعض سيارات الدفع الرباعي باسم "أصغر سفينة في أسطول البحرية الأميركية".

بحسب ما نشرته مجلة Popular Mechanics الأميركية، يبلغ طول القارب أقل من 6 أمتار، ويستخدم كقاطرة أمنية. تم بناء قارب البحرية الأميركية في البداية بغرض الخدمة في مهام الإرشاد عبر الممرات المائية. ولكن يتم حاليًا استخدام القارب الصغير كسفينة متعددة الأغراض يمكنها سحب السفن الصغيرة ونشر أسوار أمنية عائمة، التي تحول دون مرور أي مركبات غير تابعة للبحرية الأميركية على مقربة من الغواصات والمدمرات وحتى حاملات الطائرات الكبيرة، التي تبلغ قيمة بعضها أكثر من مليار دولار.

وقامت شركة Chuck's Boat and Drive ببناء هذه القوارب بغرض استخدامها في أعمال مدنية، ولكن في مرحلة ما قامت البحرية الأميركية بالتعاقد لشراء العشرات منها للقيام بمهام مختلفة في الميناء.

موضوع يهمك ارتفع إجمالي عدد الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت إلى 25 شخصاً، بعد توقيف أربعة مسؤولين عسكريين، اليوم الثلاثاء.وذكر... 25 شخصاً موقوفون في انفجار بيروت.. بينهم مسؤول بالمخابرات العرب و العالم

وتقوم القوارب الصغيرة بالكثير من المهام في ميناء بوسطن، حيث يتم وصفها بأنها مسؤول "تشغيل الحاجز العائم" الذي يحيط بأقدم سفينة في تاريخ البحرية الأميركية. كما تتولى تلك المركبات الصغيرة مهام بالغة الأهمية في العديد من القواعد البحرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، من بينها فرض طوق أمني مرئي أو خط "عدم العبور"، الذي يبقي باقي سفن الشحن المحلي بعيدًا عن مواقع رسو أو مرور السفن الحربية.

يبلغ عرض القارب 3 أمتار فيما لا يزيد الغاطس عن 150 سم. ويتم تشغيله بمحرك ديزل طراز Cummins 6BTA5.9 بقوة 260 حصانا مع ناقل حركة ZF البحري.