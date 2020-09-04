أمل يلوح.. لقاح "جونسون" أنقذ "الفأر السوري" من أعراض الوباء

أعلنت شركة جونسون آند جونسون، الخميس، أن لقاحها التجريبي لفيروس كورونا حال دون إصابة حيوانات الهامستر المعروفة باسم "الفأر السوري"، بأعراض شديدة، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه شركة الأدوية إلى بدء دراسات كبيرة هذا الشهر.

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وفي الدراسة التي تسبق المرحلة السريرية، فقدت الحيوانات التي جرى تحصينها وزنا أقل وكانت نسبة الفيروس في الرئة والأعضاء الأخرى أقل من الحيوانات التي لم يتم تحصينها.

فيما بدأت الشركة التجارب المبكرة على البشر في الولايات المتحدة وبلجيكا في يوليو/ تموز، بعد أن أظهرت تفاصيل دراسة أجريت على القردة أن أفضل لقاحاتها المرشحة يوفر حماية قوية في جرعة واحدة.

مرحلة ثالثة منتصف الشهر!

واعتمادا على البيانات من المرحلة التجريبية المبكرة، فإن الشركة تخطط لبدء اختبار المرحلة الثالثة في النصف الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول.

وفي الدراسة التي سبقت المرحلة السريرية والتي نشرت نتائجها اليوم الخميس، تم تحصين الهامستر الذهبي السوري، الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض من القردة، أولا ثم تعريضه لفيروس كورونا المستجد بعد أربعة أسابيع.

إلى ذلك، وجد الباحثون أن مستويات منخفضة من الأجسام المضادة التي يمكن أن تحيد الفيروس كانت مرتبطة بمستويات عالية من فقدان الوزن وتكاثر الفيروس في الرئتين.