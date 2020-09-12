مركبة متطورة متعددة الأغراض تسلمها الجيش الأميركي مؤخراً

تسلّم الجيش الأميركي مؤخراً أول مركبة مصفحة متعددة الأغراض أطلق عليها اسم AMPV. ومن المرجّح أن تحل هذه المركبة محل مركبات M113 التي كان قد بدأ إنتاجها لصالح الجيش الأميركي في حقبة حرب فيتنام، بحسب ما نشره موقع New Atlas.

واعتبر خبراء عسكريون أنه قد حان الأوان لتقاعد مركبات M113 القديمة من الخدمة في الجيش الأميركي لإفساح المجال أمام 450 مركبة مدرعة متعددة الأغراض متطورة تقوم شركة BAE Systems بتصنيع خمسة أنواع منها.

ويأتي هذا كجزء من استراتيجية وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" لتحديث معدات الفرق القتالية المدرعة ABCT الأميركية.

وتتميز المركبة AMPV بالجمع بين التكنولوجيا التي كان قد تم تطويرها من أجل المركبة "برادلي" القتالية وبتسليحها بمدافع "هاوتزر" ذاتية الإطلاق من طراز M109A7.

موضوع يهمك يبعد المسبار الصيني "تيانوين-1" المتجه إلى المريخ، والذي انطلق إلى الفضاء في يوليو/تموز الماضي، حالياً أكثر من 15 مليون... الصين: المسبار المتجه للمريخ في وضع مستقر علم

وتستخدم المركبة AMPV تكنولوجيا الأقمار الصناعية الرقمية المتقدمة لوظائف القيادة والتحكم. وتتولى المركبة تنفيذ مهمات عامة كإعادة الإمداد والصيانة، كما يمكن استغلالها كمركبة إجلاء طبي ولعلاج المصابين.

وتوظف المركبة الجديدة إلكترونيات متقدمة ونظاما محسّنا لتوليد الطاقة. وتتمتع بدرع تفاعلي يصد الرؤوس الحربية المتفجرة عبر انفجارات مضادة.

وتتمتع بدروع سفلية سميكة لحمايتها من الألغام وبأنظمة لإخماد الحرائق بشكل تلقائي. كما يتيح تصميم المركبة AMPV مجال رؤية أكبر للسائق واتصال محسّن بالشبكة وإمكانية تجاوز خط البصر، مقارنةً بسابقاتها من المركبات في الجيش الأميركي.