لمحبي الهدوء.. طريقة صادمة للقضاء على الضجيج

يجرّب باحثون في سنغافورة "درعا ضدّ الضجيج" تقضي على الضجّة الآتية من الخارج في الشقّة بواسطة مكبّرات صوت توضع أمام نافذة مفتوحة.

ويقضي الأمر بـ "استخدام الضجّة للقضاء على الضجّة"، بحسب ما قال غان وون-سنغ الذي يقود فريق الأبحاث حول هذا المشروع في جامعة نانيانغ للتكنولوجيا في هونغ كونغ، حيث غالبا ما يشتكي السكان من الضوضاء الآتية من الخارج.

وقد وضع الباحثون 24 مكبرّا صوتيا صغيرا على شبكة معدنية أمام نافذة مفتوحة لتشكيل ما يسمّونه "درعا ضدّ الضجيج".

وعندما تحدث ضجّة ما، في زحمة سير أو عند مرور القطار مثلا، يصدر هذا النظام موجات صوتية تبطل الضجيج الوارد إلى الشقة من الخارج.

ويمكن لهذا النظام أن يخفّض الضجة بمعدل 10 ديسيبل، وهو أكثر فعالية في ما يخص الضجيج الصادر عن القطارات أو ورشات البناء، لكن لا مفعول له على أصوات ليست في الحسبان، مثل نباح كلب.