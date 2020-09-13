دون خوف.. حل يتيح لمن يواجه كورونا ملامسة الفم والأنف

في محاولة منهم لتخفيف المعاناة، صمم 3 من طلاب المدارس في فيتنام خوذة تسمح للعاملين على الخطوط الأمامية في مواجهة وباء كورونا بتناول وجبة خفيفة أو حتى حك أنوفهم دون تعريض أنفسهم لمخاطر الإصابة بالفيروس.

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فقد سلط الوباء الضوء على صعوبة الاختيار في بعض الأحيان، فإما الراحة أو السلامة التي توفرها معدات الوقاية، خاصة بالنسبة للعاملين الذين يستلزم عملهم استخدام مثل هذه الأدوات لساعات طويلة.

ولحل هذه المعضلة، واجه الطلاب تحديا يتمثل في تصميم خوذة متصلة بجهاز تنفس لا يوفر الحماية فحسب، بل يسمح للعاملين على الخطوط الأمامية بالاستمرار في العمل والعطاء لفترة أطول.

وهذه المواصفات

وابتكرت المجموعة الخوذة التي أطلقوا عليها اسم "فيهيلم"، وهي كلمة مأخوذة من الحرفين الأولين من اسم فيتنام والكلمة الإنجليزية التي تعني (خوذة).

كما تحتوي على فتحة داخلية بقفاز يضع فيها المستخدم يده ليتمكن، على سبيل المثال، من إزالة العرق أو ضبط النظارة على عينيه دون الاضطرار لرفع الخوذة.

بدورها، قالت تران نجوين خانه آن، البالغة من العمر 14 عاما وهي واحدة من الطلاب الحائزين على "جائزة أفضل تصميم اختراع" في مسابقة الابتكار الدولية بكندا الشهر الماضي عن هذا التصميم "هناك فرق كبير في هذه الخوذة يتمثل في الصندوق ذي القفاز... يمكنك استخدامه للتفاعل مع وجهك بأمان".

وتحتوي الخوذة أيضا على مساحة داخلية يمكن وضع وجبة خفيفة بها للعامل في الخطوط الأمامية وتتصل أيضا بأنبوب مرتبط بجهاز لتنقية الهواء.

فيما تعتبر هذه الخوذة أكثر أمانا من الكمامات المعتادة، إلا أنها قد تكون غير مريحة بدرجة كبيرة إذا قورنت بالأشكال الأخرى من معدات الوقاية الشخصية.

وهذه التكلفة

وتتضمن فيهيلم، التي تقل تكلفتها حاليا عن 300 دولار، جيوبا حول منطقة الرأس تسمح للمستخدم بحك رأسه.

إلى ذلك، وقعت شركة فينسمارت، وهي وحدة تابعة لشركة فينجروب أكبر مجموعة في فيتنام لإنتاج أجهزة التنفس الصناعي، اتفاقا لمساعدة الطلاب على إنتاج النسخة النهائية من الخوذة على نطاق واسع.