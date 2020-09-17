لهذا السبب حظرت البحرية الأميركية المستحضرات والشامبو

قامت البحرية الأميركية بتوسيع حظر استخدام أفرادها لبعض المنتجات، التي تدخل في تراكيبها مستخلصات من نبات القنب، منها الشامبو واللوشن، وفقًا لما نشرته وكالة أنباء "يو بي أي" الأميركية.

وتهدف توسعة المواد المشمولة في الحظر، التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع على وسائل التواصل الاجتماعي وبموجب مذكرة داخلية تعود إلى شهر يوليو، إلى "حماية أفراد ومنسوبي البحرية الأميركية، من التعرض المُحتمل لمادة رباعي هيدروكانابينول، المعروفة اختصارًا بـTHC،" لأنه من المستحيل معرفة ما إذا كان المُنتج يحتوي على تلك المادة أو الكم الذي يحتويه من مادة THC.

ويسمح القانون الفيدرالي للمستهلكين باستخدام المنتجات التي تحتوي على أقل من 0.3% من رباعي هيدروكانابينول، ولكن تهدف سياسة البحرية الأميركية إلى ضمان ألا يستهلك أفرادها رباعي هيدروكانابينول عن غير قصد أو دراية، وبالتالي تظهر نتائجهم إيجابية في تحاليل اختبارات تعاطي المخدرات.

موضوع يهمك ذكر مصدر قضائي، الأربعاء، أن أربعة مسؤولين سابقين في "مركز الزهراء فرنسا" في غراند سانت شمال البلاد أوقفوا قيد التحقيق... فرنسا.. توقيفات تطال مسؤولين بجمعية ترتبط بإيران العرب و العالم

وقال إل إيه باركر، رئيس فرع الكشف عن المخدرات والردع بمكتب البحرية الأميركية للقرن الحادي والعشرين: إن الأمر "يتعلق حقًا بصحة أفراد القوات وضمان بقاء البحرية الأميركية مكان عمل خالٍ من المخدرات. ويجب أن يكون أفراد القوات لائقين للقتال ولا يمكن المخاطرة بالسماح للأفراد باستهلاك أو استخدام هذه الأنواع من المنتجات."

وتسمح البحرية الأميركية باستخدام تركيبات تتضمن مادة THC فقط إذا كان لدى أحد أفراد الخدمة وصفة طبية سارية، كما تم نصح البيان الصحفي للبحرية الأميركية على ضرورة استشارة الأفراد للطبيب للتأكد من أن الوصفة الطبية موثقة في السجل الطبي. هذا ولم يشمل الحظر أي أحبال أو ملابس تدخل في مكوناتها مادة THC.