تقنية لعلاج المصابين بالشلل.. ربط المخ بجهاز حاسوب

فكرة ربط المخ البشري بجهاز كمبيوتر كانت تظهر فقط في سياق أعمال وكتب الخيال العلمي وصانعي الأفلام، ولكن تشير الأنباء مؤخرًا إلى أن هناك تحركات نشيطة جارية لجعل تلك التقنية حقيقة واقعة.

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لكن بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، تمكن فريق من علماء جامعة شيفيلد من تطوير رقائق مطبوعة بتقنيات ثلاثية الأبعاد سيمكن زرعها في أدمغة مرضى الجهاز العصبي، بمن فيهم المصابون بالشلل، لكي تتولى الكشف عن الإشارات الكهربائية وتوصيلها للتحكم في الحبل الشوكي.

الجيل القادم من التقنيات الطبية

قام العلماء بتطوير واختبار الرقاقة واختبارها بنجاح على الحيوانات، ويعملون حاليًا على بحث إمكانية تكييفها للاستخدام على البشر. ويقول العلماء إن الرقائق ستكون أيضًا قادرًة على الاتصال بجهاز كمبيوتر وتقديم مجموعة من الفوائد الطبية تنتمي للجيل القادم.

الحبل الشوكي وباقي الأنسجة

استخدم الباحثون شريحة ناعمة متعددة الطبقات لتحفيز الحبل الشوكي التالف للقطط والفئران. وأشارت النتائج إلى أن الرقاقة نجحت في العمل بشكل فعال على سطح الدماغ والأعصاب والعضلات المحيطة. وبينما يظل الحبل الشوكي هو المحور الأساسي، يمكن أن تسمح التكنولوجيا بالتطورات العلاجية للحالات التي تؤثر على هذه الأنسجة.

ميزات الطباعة ثلاثية الأبعاد

يقول البروفيسور إيفان مينيف، أحد المشاركين في الدراسة من جامعة شيفيلد، إن البحث يوضح كيف يمكن للطباعة ثلاثية الأبعاد أن تفيد الباحثين، مشيرًا إلى أن الاستفادة "بميزات الطباعة ثلاثية الأبعاد تعني أن النماذج المزروعة يمكن تغييرها بسرعة وإعادة إنتاجها مرة أخرى حسب الحاجة للمساعدة في دفع البحث والابتكار في الواجهات العصبية إلى الأمام.

رقاقة فورية وحسب الطلب

كما يقترح البروفيسور مينيف أنه في المستقبل، يمكن طباعة الرقائق في غرفة العمليات أثناء تحضير المريض. ولأن مفهوم الدراسة العلمية يرتكز على فكرة زرع رقائق بمخ الإنسان يمكنها استشعار وتزويد النبضات الكهربائية الدقيقة في الدماغ والجهاز العصبي، فإنه بات من الممكن أن يطلب عالم أو جراح الأعصاب تصميمًا مخصصًا حسب حالة كل مريض ويتم تغذية الطابعة ثلاثية الأبعاد بالمواصفات والقياسات المطلوبة للحالة.