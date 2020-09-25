مسدس جديد لمشاة البحرية الأميركية رسمياً بهذه المواصفات

بدأ سلاح مشاة البحرية الأميركية رسميًا استخدام مسدس طراز M18 Modular، وهو أول مسدس يضاف إلى الخدمة في سلاح المارينز منذ 35 عامًا، حسب ما أوردت وكالة أنباء "يو بي أي" الأميركية.

منذ عام 1985

سيحل المسدس الجديد محل طراز Beretta M9، الذي بدأ مشاة البحرية استخدامه في عام 1985. تم تصميم المسدس M18 على أساس مواصفات طراز Sig Sauer Model P320 المدني، ومن المقرر أن حل محل جميع إصدارات المسدس طراز M9 في عتاد المارينز بحلول عام 2022.

تم تطوير M18 من خلال برنامج أنظمة المسدس المعياري التابع للجيش الأميركي، وبدأ بالفعل استخدامه في أفرع الجيش الأميركي والبحرية والقوات الجوية وخفر السواحل.

الأولوية لمراكز التدريب

ومن المتوقع أن تحصل قوات المارينز على 30305 مسدسات جديدة من طراز M18 بالإضافة إلى الدفعة التي تم تسلمها مؤخرا وعددها 20648 مسدسا، تم شراؤها في عام 2018 كجزء من تعاقد بقيمة 17 مليون دولار.

وقالت قوات المارينز إن مراكز التدريب على الرماية الرسمية وكتيبة الاستطلاع ومكاتب نائب مارشال وقوات أمن مشاة البحرية ستكون أولى وحدات مشاة البحرية التي تتلقى مسدسات طراز M18.

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ميزات فنية

يتميز مسدس M18 بأنه أخف وزناً من سابقه، ويحتوي على مكونات قبضة قابلة للتبديل لتناسب قياسات وأحجام اليد المختلفة، ويمكن تزويده بإضاءة أو ليزر، كما يوفر شدتي زناد مختلفتين للتصويب أحادي ومزدوج الحركة.

وقال رقيب راندال ماكليلان، من كتيبة التدريب على الأسلحة في قاعدة مشاة البحرية كوانتيكو بولاية فيرجينيا: إنه "بالنسبة لبعض مشاة البحرية، كان من الصعب التعود على سحب الزناد عند استخدام مسدس طراز M9، لأن قوى مختلفة تعمل على المسدس، ولكن مع المسدس طراز M18، فإن الزناد سيكون بنفس الوزن [مقدار القوة] في كل مرة".