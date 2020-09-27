"أليكسا" يتمكن من طرح أسئلة على البشر

أعطت أمازون ميزة جديدة للمساعد الافتراضي "أليكسا" سيتمكن من خلاله من طرح أسئلة على البشر، بحسب ما نشرته "ديلي ميل".

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وتعتمد الميزة الجديدة على توظيف ذكاء اصطناعي "قابل للتعليم" إلى المساعد الافتراضي، مما يسمح له بطرح الأسئلة من أجل فهم سياق المحادثات بحسب كل لغة ولهجة من أصحابها.

حوارات طبيعية

وسيتمكن برنامج "أليكسا" من تطوير مهارات المحادثة، بما سيسمح للمستخدمين بالتحدث إليه باستخدام صياغة التنبيه أو الأمر في سياق حوارات أقرب للـ"طبيعية وأكثر تعبيرًا''.

استغرق الإعداد والتجارب للميزة الجديدة ثلاث سنوات ويتضمن البرنامج التعلم الذاتي المماثل لتصحيح أخطاء أليكسا تلقائيًا من خلال التعلم من ملاحظات المستخدمين.

تصحيح الأخطاء تلقائيًا

وتتضمن الإمكانية الجديدة تلقي إشارات تعبر عن الإحباط الصوتي مثل "أليكسا...إن هذا خطأ" أو يمكن مقاطعة "أليكسا" عند القيام بأي أداء غير مرض وعندئذ سيقوم المساعد الافتراضي بتصحيح نفسه تلقائيًا.

تساعد هذه الإمكانية الجديدة برنامج أليكسا على أن يصبح أكثر ذكاءً من خلال طرح أسئلة لملء الفجوات التي يصعب عليه فهمها - تمامًا كما يفعل البشر.

ومن خلال التعليم التفاعلي، سيقوم برنامج "أليكسا" برصد وفهم وتخزين التعريفات والإجراءات الخاصة بكل مستخدم على الفور، ويقوم بتنفيذها عند تكرار الأوامر في المستقبل.

ذكاء اصطناعي متعدد الحواس

وإلى جانب الذكاء الاصطناعي للتعلم التلقائي والتفاعلي، سيتم تجهيز المساعد الافتراضي من شركة أمازون أيضًا بذكاء اصطناعي متعدد الحواس لمراقبة الإشارات الصوتية واللغوية والمرئية مما يساعد على تحديد ما إذا كان هناك أمر أو حديث موجه إليه أم لشخص آخر في الغرفة.

ومن المتوقع أن تساعد تلك الحواس "أليكسا" على اتخاذ القرار بالرد إذا كان الحديث موجها إليه، وتنفيذ الأمر المطلوب منه أو الإجابة على الموجهة إليه.