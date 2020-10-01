فرضية الحياة مجدداً.. بحيرات على المريخ

عاد حلم إمكانية وجود حياة على الكوكب الأحمر مجدداً، حيث كشف علماء عن ثلاث بحيرات جديدة تقبع تحت السطح بالقرب من القطب الجنوبي للمريخ.

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كما أكد العلماء العثور على بحيرة رابعة، تم التلميح إلى وجودها في عام 2018. وفق بي.بي.سي.

وتعتبر المياه السائلة أمراً حيوياً للبيولوجيا، لذا فإن الاكتشاف سيكون موضع اهتمام الباحثين، الذين يدرسون إمكانية الحياة في مكان آخر في النظام الشمسي.

من جهته، قال المؤلف المشارك بالدراسة، الدكتور روبرتو أوروسي، من المعهد الوطني الإيطالي للفيزياء الفلكية في بولونيا: "من المرجح أن هذه المسطحات المائية كانت موجودة في الماضي. بالطبع، المعنى الضمني لهذا هو أنه سيكون لديك موطن أو شيء يشبه الموطن استمر طوال تاريخ الكوكب".

وأجري الاكتشاف الأخير باستخدام بيانات من جهاز رادار على المركبة الفضائية "مارس إكسبرس"، التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، والتي كانت تدور حول الكوكب الأحمر منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2003.