لن تصدق.. هذا الابتكار أهدر مليارات الغالونات من المياه

يهدر ابتكار المرحاض، المُصمم لتوفير المياه، في الواقع مليارات الغالونات كل عام.

وبحسب تقارير مجموعة Waterwise Project للحفاظ على البيئة، تهدر المراحيض ذات أزرار التدفق المزدوج للمياه أكثر مما توفر من المياه بسبب مشكلات التسريب المتكرر وعدم انتباه المستخدمين لكيفية الاستعمال الصحيحة، وفقاً لما نقلته "ديلي ميل" البريطانية.

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88 مليون غالون يومياً

كما تقول التقارير إن ما بين 5 و8% من المراحيض في المملكة المتحدة تتسرب منها حوالي 88 مليون غالون من المياه يوميا، ومعظمها من طرازات التدفق المزدوج.

من جانبه، قال أندرو تاكر، مدير كفاءة المياه في ثيمز ووتر لـ"بي بي سي": نظرًا لأن هناك تسريبا مستمرا من العديد من هذا النوع من المراحيض، فإن فقدان المياه يتجاوز الآن كمية المياه التي يجب توفيرها على المستوى المحلي.

وأوضح أن "حجم الفاقد من المياه يزداد يوميًا مع تجديد وتحديث المزيد من المراحيض القديمة، ومع القيام ببناء المزيد من المنازل تتضاعف المشكلات".

توفير 68% عن النظام التقليدي

وعند استخدام هذا الابتكار بشكل صحيح، فإنه يمكن أن توفر النماذج عالية الكفاءة ما يصل إلى 68% من المياه أكثر من المرحاض التقليدي منخفض التدفق، لكن الخبراء يقولون إن المراحيض ذات التدفق المزدوج عرضة للتسرب.

وتستخدم المراحيض التقليدية نظام (السيفون)، حيث يؤدي تحريك المقبض إلى تدفق كمية كبيرة من الماء.

مشكلات فنية واستعمال خاطئ

أما معظم المراحيض ذات التدفق المزدوج لها صمام يقع تحت الماء في قاع الخزان، وبدلاً من الاعتماد على الشفط، فإنها تستخدم الجاذبية للقيام بالمهمة، مما يعني كمية أقل من الماء لكل تدفق.

ولكن يمكن أن يتعرض هذا الصمام للانسداد بسهولة بسبب الرواسب المعدنية أو غيرها من الرواسب، مما يتسبب في امتلاء المرحاض باستمرار.

كما اكتشفت شركة Thames Water أن أكثر من نصف عملائها استخدموا الزر الخطأ أو ضغطوا على كليهما معا.

ستينيات القرن الماضي

هذا وتم تطوير المراحيض الأولى ذات الزرين في اليابان في الستينيات من القرن الماضي ولكنها لم تنتقل إلى الغرب حتى الثمانينيات، عندما تم تقديمها في أستراليا من قبل شركة Caroma Industries. وكان يُنظر إليها آنذاك على أنها صديقة للبيئة لأنها أعطت المستخدمين خيارًا بشأن كمية المياه التي يجب استخدامها حسب الاحتياج.

وحققت المراحيض ذات التدفق المزدوج انتشارًا واسعًا في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وتحظى هذه النوعية من المراحيض بشعبية متزايدة في الإنشاءات الجديدة في الولايات المتحدة أيضًا.

وعلى الرغم من أنها أغلى من الأنواع الأخرى من المراحيض منخفضة التدفق، يعتقد العديد من المستهلكين أنهم سيوفرون المال على المدى الطويل بفواتير مياه أقل.