في ظل تفشي كورونا.. أسبوع نوبل يبدأ بجائزة الطب

يبدأ أسبوع جوائز نوبل 2020، اليوم الاثنين، بإعلان الفائز أو الفائزين في مجال علم وظائف الأعضاء والطب.

وتحمل جائزة الطب أهمية خاصة هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي سلط الضوء على أهمية البحث الطبي للمجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يكون الفائزون قد شاركوا بشكل مباشر في البحث عن الفيروس الجديد، حيث تذهب الجائزة عادةً للاكتشافات التي تمت منذ سنوات عديدة أو حتى عقود.

غالبًا ما تعترف جمعية نوبل بالعلوم الأساسية التي أرست الأسس للتطبيقات العملية الشائعة الاستخدام اليوم.

موضوع يهمك إن القضاء على المسببات يعد أحد الخطوات المنطقية للتعافي أو للوقاية من الإصابة بالأمراض. وترتبط دهون البطن، أو ما تُعرف... ما السر وراء ظهور "الكرش".. وكيف تتخلص منه؟ صحة

من الشائع للعديد من العلماء الذين عملوا في نفس المجال أن يتقاسموا الجائزة. في العام الماضي، حصل العالم البريطاني بيتر راتكليف والأمريكيان ويليام كايلين وغريغ سيمينزا على الجائزة لاكتشافهما تفاصيل عن كيفية شعور خلايا الجسم بالتفاعل مع مستويات الأكسجين المنخفضة.

تأتي الجائزة المرموقة بميدالية ذهبية وجائزة مالية قدرها 10 ملايين كرونة سويدية (أكثر من 1118000 دولار أميركي)، بفضل الوصية التي تركها منذ 124 عامًا مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل. تمت زيادة المبلغ مؤخرًا للتكيف مع التضخم.

الجوائز الأخرى هي الفيزياء والكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد.