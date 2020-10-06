ظاهرة كل عامين.. المريخ في أقرب نقطة من الأرض الليلة

كشف الباحث الفلكي السعودي ملهم محمد هندي، الثلاثاء، عن وصول كوكب المريخ الليلة إلى أقرب مسافة عن الأرض، في ظاهرة تزامن موقع الأرض والمريخ في نفس الجهة من الشمس.

وأوضح هندي لـ"العربية.نت" أن "دوران الأرض أسرع من دوران المريخ حول الشمس مرتين تقريباً. وفي كل تقارب، الذي يتكرر كل عامين فقط، تختلف المسافة بين الأرض والمريخ، وذلك لأن مداراتهما حول الشمس ليست دائرية إنما تأخذ شكلا بيضاويا، وهو ما يعرف علمياً باسم إهليجية المدار".

كما أضاف: "تكون المسافة بين المريخ والقمر الليلة تقريباً 63 مليون كيلومتر، وهي أقل مسافة تقارب بين الأرض والمريخ حتى عام 2035".

إلى ذلك لفت: "ينتج عن هذا التقارب بين الكوكبين زيادة في حجم كوكب المريخ الظاهر لنا، مما يجعل هذه الفترة أفضل أوقات تصويره. وتعتبر هذه الفترة نافذة إطلاق المركبات الفضائية المتجهة نحو المريخ، حيث يتم إطلاقها قبل التقارب بشهر لضمان أقصر مسافة بين الكوكبين لتقليل تكلفة المهمة والزمن المطلوب للوصول للمريخ، مثل إطلاق مسبار الأمل الإماراتي والمهمة الأميركية "العزيمة" نحو المريخ".