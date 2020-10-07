سفن جديدة لخفر السواحل الأميركي.. بـ930 مليون دولار

انتهت تجارب القبول لأحدث سفن مهام الأمن القومي لخفر السواحل الأميركي، والتي تشتهر باسم Cutter، وفق ما أعلنت شركة "هنتنغتون إينغلس إندستريز" لبناء السفن هذا الأسبوع.

وخضعت السفينة USCGC Stone إلى يومين من التجارب في خليج المكسيك لاختبار جميع أنظمتها، وفق وكالة "يو بي أي". وتعد هذه السفينة الـ"كتر" الثامن Eighth Cutter لخفر السواحل من فئة Legend، مع اثنين آخرين قيد الإنشاء وواحد آخر مخطط له في عقد بقيمة 930 مليون دولار.

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المواصفات والمهام

كما تستخدم سفن الـ"كتر" التابعة لخفر السواحل في مجالات الأمن البحري والداخلي وإنفاذ القانون والسلامة البحرية وحماية البيئة ومهام الدفاع الوطني.

ويبلغ طول هذه السفن 130 متراً، ويبلغ مداها حوالي 20000 كيلومتر، وتتسع لطاقم مكون من 120 فرداً.

إلى ذلك يأتي العقد الذي يقارب المليار دولار كجزء من برنامج نظام المياه العميقة المتكامل لوزارة الدفاع الأميركية، وهي خطة مدتها 25 عاماً تم وضع تصوراتها عام 2012 لإحلال وتبديل معظم سفن ومعدات وطائرات خفر السواحل، جنباً إلى جنب وتطوير الخدمات اللوجستية وأنظمة القيادة والتحكم.

خفر السواحل وضبط المهربين والجمارك

وخفر السواحل الأميركي هو أحد الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة النظامية وهو قوة بحرية عسكرية متعددة المهام لإنفاذ القانون في المياه المحلية والدولية على حد سواء. وتعود تسمية سفن خفر السواحل الأميركية الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى خدمة دائرة الإيرادات البحرية واسمها بالإنجليزية Revenue Cutter Service.

إلى ذلك بدأ توظيف سفن خفر السواحل، التي كانت تتميز بالسرعة ووضع سارٍ في مكان الشراع في القوارب القديمة، لخدمة Revenue Cutter Service في أنشطة ضبط المهربين والبضائع المهربة عن طريق البحر وتأمين تحصيل الرسوم الجمركية في إطار المهام الموكلة من خدمة الإيرادات البحرية إلى قوات خفر السواحل.

ومنذ ذلك الحين يتم إطلاق اسم "كتر" على هذا النوع من السفن نسبة إلى دائرة الإيرادات البحرية، التي كانت تختص باقتطاع الضرائب والجمارك، بمُوجب قانون صادر عن الكونغرس في 4 أغسطس 1790.