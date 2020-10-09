هذه أول دولة في العالم تجيز تسويق قمح معدّل جينيا

باتت الأرجنتين، وهي رابع مصدّر عالمي للقمح، أول بلد في العالم يجيز تسويق نوع من القمح المعدّل جينياً، بحسب ما أعلنت السلطات.

وجاء في بيان صادر الخميس عن المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا التابع للحكومة "إنه أول ترخيص في العالم" لقمح معدّل جينيا مقاوم للجفاف، لكن "بغية تسويقه في الأرجنتين، ينبغي الاستحصال على موافقة من البرازيل، وهي أكبر سوق للقمح الأرجنتيني".

وفي العام 2019، بيعت 45% من صادرات القمح الأرجنتينية المقدّرة بنحو 11,3 مليون طن إلى البرازيل. والأسواق الرئيسية الأخرى لهذا المنتج هي إندونيسيا وتشيلي وكينيا.

وأتى تطوير هذا النوع المقاوم من القمح المعروف بـ "اتش بي 4" ثمرة تعاون بين القطاعين العام والخاص قائم منذ 15 عاما بين شركة "بيوسيريس" وجامعة ليتورال الوطنية.

وخلال التجارب التي أجريت في الحقول في السنوات العشر الأخيرة، ساهم هذا النوع من القمح في تحسين المحاصيل بمعدّل 20 % في حال الجفاف.

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وقال فيديريكو تروكو، المدير العام لشركة "بيوسيريس"، في مقال نشر في صحيفة "كلارين" الأرجنتينية "علينا الآن أن نقنع العالم بأنه صنف جيّد جدّا ونفتح أسواقا لهذا القمح الذي يشكّل ثورة تكنولوجية".

غير أن مجموعة من الخبراء من المعهد الوطني للبذور أعربت عن قلقها من هذه الموافقة، مشيرة في مقال إلى أنه ما من بلد يوافق على استخدام القمح المعدّل جينيا "بسبب رفض المستهلكين له".