البحرية الأميركية تعلن اسم الفئة الجديدة من فرقاطة الصواريخ الموجهة

أعلن وزير البحرية الأميركي كينيث بريثويت عن اسم الفئة الجديدة من سفن فرقاطة الصواريخ الموجهة، التي كان يرمز إليها بـFFG 62.

وكشف بريثويت أن الفرقاطة FFG 62 تم اختيار اسم USS Constellation كأول فرقاطة من الفئة الجديدة المسلحة بالصواريخ الموجهة والمتوقع دخولها الخدمة في عام 2026، وفقا لما نشرته وكالة أنباء "يو بي أي" الأميركية.

وجاء الإعلان أثناء وجود الوزير الأميركي على متن السفينة الثانية، التي تحمل اسم "كونستيليشن"، والذي يعني كوكبة، وهي السفينة المعروضة حاليًا في متحف "بالتيمور إنر هاربور".

تم اختيار الاسم تكريما لأول سفن البحرية الأميركية، التي أجازها الكونغرس في عام 1794، والتي "أسست لبحرية ذات قوة قارية تتميز بالرشاقة والجاهزية القتالية في القرن التاسع عشر".

وذكر وزير البحرية الأميركية أن الفرقاطة الجديدة "بصفتها الأولى في فئتها، ستُعرف من الآن فصاعدا باسم فرقاطات فئة "كونستيليشن"، وسيتم ربطها مباشرة بالفرقاطات الست الأصلية التابعة لقوات البحرية الأميركية، وستحمل تقاليد الخدمة العظيمة التي توارثتها الأجيال من أبناء البحرية الأميركية".

وأضاف الوزير الأميركي قائلًا: إنه "مع توفير قدرة لا مثيل لها على البقاء للقرن الحادي والعشرين، ستحترم مجموعة مركبات الفئة "كونستيليشن‏" البدايات التاريخية للبحرية بينما تواصل العمل في جميع أنحاء العالم في عصر تنافس القوى العظمى".

فرقاطة الجيل القادم بـ79.5 مليون دولار

منحت البحرية الأميركية شركة Marinette Marine Corp عقدًا بقيمة 795.1 مليون دولار لبناء 10 فرقاطات صواريخ موجهة في وقت سابق من هذا العام.

وتهدف فرقاطة الصواريخ الموجهة الجديدة إلى أن تكون الجيل التالي من المقاتلات السطحية الصغيرة، التي تساهم في تحقيق الخطة المستهدفة لبلوغ 355 سفينة قتالية.

وتتمتع السفن بقدرة متعددة المهام للقيام بالحرب الجوية والحرب المضادة للغواصات والحرب السطحية والحرب الإلكترونية وعمليات نقل المعلومات والاتصال. وتشتمل الفرطاقة على رادار Enterprise Air Surveillance Radar، ونظام Baseline Ten AEGIS Combat System، ونظام الإطلاق العمودي Mk 41، وقدرات نظام Baseline 10 Aegis Combat System.

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خامس مركبة تحمل نفس الاسم

وذكر بيان صادر عن البحرية أن الفرقاطة الجديدة "ستكون خامس سفينة تابعة للبحرية الأميركية تحمل اسم كونستيليشن". فقد تم إطلاق الاسم للمرة الأولى، بموافقة من الرئيس جورج واشنطن في عام 1795، تعبيرًا عن "كوكبة النجوم الجديدة" في علم الولايات المتحدة، وكانت أول مركبة تحمل اسم "كونستيليشن‏" عبارة عن فرقاطة بها 38 بندقية وطاقم من 340 فردًا. وتم بناء الفرقاطة الأولى في بالتيمور عام 1797، وظلت في الخدمة حتى عام 1853.

أما "كونستيليشن‏" الثانية فكانت عبارة عن سفينة شراعية تم تدشينها في عام 1854. وخرجت من الخدمة في عام 1933، لكن تم الحفاظ عليها كمعلم تاريخي وطني في بالتيمور بميريلاند.