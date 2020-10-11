رسالة تحذيرية.. هذه الحيوانات المدهشة ستنقرض!

حذر 350 عالما ومهتما بالبيئة ينتمون إلى 40 دولة، من خطر يواجه 3 حيوات من الانقراض. ودعت الرسالة التي وجهها العلماء إلى اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة لحماية الحيتان والدلافين وخنازير البحر من الانقراض، بعد انخفاض أعدادها بشكل كبير.

وأشارت الرسالة التحذيرية وفق بي بي سي إلى أن هناك بعض الأنواع هي بالفعل على حافة الانقراض والزوال عن وجه الكوكب، منوهين إلى عدم اتخاذ إجراءات احترازية تخفف من تلوث البحار بالإضافة إلى الاستغلال الجائر للحياة البحرية بشكل مفرط ما يعني أن الكوكب سيودع بعض الأنواع قريبا جدا.

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وقال العالم مارك سيموندز "فلتكن هذه لحظة تاريخية عندما يدرك الجميع أن الحيتان في خطر كبير، ربما يثير (التحذير) موجة قوية من الإجراءات من قبل الجميع: المنظمون والعلماء والسياسيون والجمهور لإنقاذ محيطاتنا".

وتواجه الحياة السمكية تهديدا خطيرا بسبب عمليات الصيد الجائر وغير المنظم واستخدام سفن الصيد التجارية المزودة بالشباك القاعية والتي تساهم بإزالة وتدمير الحياة البحرية التي أخذت آلاف الأعوام لتأخذ شكلها الحالي.

يشار إلى معدات الصيد والشباك تقتل ما يقدر بنحو 300000 من الحيتان والدلافين وخنازير البحر سنويًا.

ويرافق كل ذلك تغيرات مناخية وبيئية كبيرة نتيجة تلوث الهواء ما يسبب فقدان للموائل المائية موت العوالق وغيرها من المشكلات الكارثية.