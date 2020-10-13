شاهد.. مقاتلة روسية تحلق بدون مظلة قمرة القيادة

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو جديدًا يتضمن مشاهد لطيار يقود مقاتلة روسية بعيدة المدى طراز Sukhoi Su-57، والتي يطلق الناتو عليها اسم "Felon"، بدون مظلة قمرة القيادة المعتادة التي توفر الحماية من العوامل الجوية.

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وبحسب ما ذكرته مجلة Popular Mechanics الأميركية، إنه من المحتمل أن يكون تصوير هذه المشاهد للتأكيد على أن رحلات الطيران على متن المقاتلة "سوخوي Su-57" لا تتعرض لمشاكل غير متوقعة في حالة هبوط مظلة بشكل مفاجئ.

كما يواكب نشر مقطع الفيديو، الذي تبلغ مدته ثلاث ثوان فقط، الاحتفال بالذكرى المئوية لمركز اختبار الطيران في ولاية تشكالوف، وهو المركز الذي يتولى إجراء الاختبارات للطائرات الروسية الجديدة والمُحدثة، وكذلك أنظمة التسلح الجديدة. يقع المقر الرئيسي للمركز في مطار أختوبنسك في أستراخان.

هذا وتحمي المظلة الواقية لقمرة القيادة الطيارين من الرياح ودرجات الحرارة شديدة البرودة نتيجة للتحليق عالي السرعة والارتفاعات الشاهقة، وكذلك الأمطار والطقس العاصف. ويبدو، من خلال مقطع الفيديو، أن قائد المقاتلة الروسية ربما يرتدي بدلة طيران ثقيلة للغاية كوسيلة للحماية.

وفي يناير 2019، عانى اثنان من طياري القوات الجوية الإسرائيلية من مشكلات أثناء التحليق بدون حماية المظلة الواقية التي انفصلت عن مقاتلة طراز F-15I Eagle. تعرض الطياران، اللذين قاما بالتحليق على ارتفاع 30 ألف قدم، على الفور إلى درجات حرارة تصل إلى -49 درجة فهرنهايت، ورياح بقوة الأعاصير وضجيج محرك يصم الآذان.

وفي حادثة أخرى عام 2019، قام شخص مدني، أثناء تواجده في مقاتلة رافال تابعة للقوات الجوية الفرنسية، بسحب ذراع الطوارئ للدفع خارج الطائرة بطريق الخطأ أثناء الإقلاع، مما تسبب في إنطلاق الراكب كالصاروخ من الطائرة والهبوط بالمظلة إلى مكان آمن على المدرج فيما تمكن قائد المقاتلة طراز رافال من الهبوط بأمان.

كما يقدم مقطع الفيديو أيضا أحدث إطلالة للمقاتلة الشبحية الروسية طراز Su-57 الجديدة، والتي خضعت مؤخرًا لاختبارات التحليق بنظام التحكم الذاتي، بحسب ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إن Felon هي مقاتلة شبح كبيرة ذات محركين من نفس الفئة الخشنة مثل المقاتلة طراز F-22 Raptor التابعة لسلاح الجو الأميركي.

وتم تصميم Su-57 لأداء مهام متعددة الأغراض سواء جو-جو أو جو-أرض. وتعد أول مقاتلة شبحية روسية يتم تزويدها بمقطع عرضي للرادار مخفض من الجوانب الأمامية والجانبية.

الجيل الخامس

إلى ذلك، تنتمي المقاتلة طراز Su-57، ومثيلاتها F-22 Raptor وF-35 Joint Strike Fighter الأميركيتين وChengdu J-20 الصينية، إلى الجيل الخامس، الذي يتميز بالسرعات المتعددة والشبحية بالإضافة إلى نظم التسلح المتقدمة وأجهزة الاستشعار المتطورة.

وكشفت روسيا لأول مرة عن Su-57 قبل 10 سنوات، ووعدت وسائل الإعلام الحكومية آنذاك بأن القوات الجوية الروسية ستتلقى 144 مقاتلة بحلول عام 2012. ولكن لم يتم تنفيذ تلك الخطة بسبب مشاكل تنموية وتمويلية عانت منها موسكو، والتي أدت بدورها إلى الضغط مرارًا وتكرارًا على برنامج تصنيع وإنتاج المقاتلة سوخوي Su-57، لدرجة أن الهند شريك التنمية قامت بالانسحاب من البرنامج. وحتى الآن، تم تسليم 13 سوخوي Su-57 فقط هي عبارة عن جميع النماذج الأولية ونماذج ما قبل الإنتاج.

في المقابل، كشفت الولايات المتحدة الشهر الماضي أنها قامت بتصميم وتصنيع واختبار طائرة مقاتلة جديدة في غضون عام واحد فقط سرًا. وعلى الرغم من أنه ما زال هناك ندرة في المعلومات بشأن مقاتلات الجيل السادس الأميركية الجديدة، إلا إنه من الواضح بحسب التسريبات أن المقاتلة الأميركية السرية تم تصميمها لتدمير المقاتلات من الجيل الخامس مثل سوخوي Su-57.