ناسا تغامر لإحضار حفنة من صخور الكويكب البكر

يستعد مسبار تابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) يدور حول كويكب على بعد أكثر من 100 مليون ميل من الأرض لمناورة محفوفة بالمخاطر لالتقاط عينة من السطح الصخري للجرم السماوي لإحضار أول حفنة من صخور الكويكب البكر.

The back-away burn is complete 🛑✅ I'm now moving to a safe distance away from Bennu. pic.twitter.com/bXk2ufSneS — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 20, 2020

وتبدأ مركبة الفضاء أوزيريس ريكس التابعة لناسا هبوطا يستغرق أربع ساعات على سطح كويكب بينو الوعر. ويقول العلماء إن بينو عبارة عن كتلة صخرية تبدو كشجرة بلوط عملاقة تشكل في الأيام الأولى لنظامنا الشمسي وقد يحمل أدلة على أصول الحياة على الأرض.

"اللمس والانطلاق"

وفي الساعة 6:12 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (22:12 بتوقيت غرينتش)، ستكون المركبة الفضائية قريبة بما يكفي لأداء

تقنية "اللمس والانطلاق" الدقيقة لمدة خمس ثوان من خلال مد ذراعها الآلية التي يبلغ طولها 11 قدما (3.35 متر) نحو بقعة مسطحة من الحصى بحجم ملعب كرة سلة تقريبا قرب القطب الشمالي لبينو.

وقالت لوسي ليم عالمة الكواكب في ناسا "قد تسوء أمور كثيرة لأن المركبة الفضائية بحجم شاحنة صغيرة، والكويكب به الكثير من الصخور.

لذلك علينا أن نذهب بين الصخور للحصول على عينتنا، وأنصب كثير من التخطيط على ذلك".

وتم إطلاق مركبة الفضاء في عام 2016 من مركز كينيدي للفضاء في رحلة إلى بينو. وكان في مدار حول الكويكب منذ ما يقرب من عامين استعدادا للمناورة.

5 ثوان

وسيلمس جهاز جمع العينة المتصل بالذراع سطح بينو لمدة خمس ثوان ويطلق دفقة من غاز النيتروجين ويلتقط العينة ويحبس المواد الصخرية داخل رأس أخذ العينات بالجهاز.

وفي حالة نجاح المناورة، فستؤكد وحدات التحكم الأرضية التقاط عينة بينو بعد ساعات قليلة من المحاولة. وسيسمح ذلك للمركبة

الفضائية ببدء رحلة عودتها إلى الأرض لإعادة أول مجموعة أمريكية لصخور الكويكبات البكر. واليابان هي الدولة الأخرى الوحيدة التي حققت هذا من قبل.

والكويكبات من بين الحطام المتبقي من تكوين النظام الشمسي منذ حوالي 4.5 مليار سنة.