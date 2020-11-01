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100 مليون دولار من البنتاغون لتطوير أسلحة فائقة السرعة

Master Sgt. John Malloy and Staff Sgt. Jacob Puente, both from 912th Aircraft Maintenance Squadron, secure the AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon Instrumented Measurement Vehicle 2 (ARRW IMV-2) as it is loaded under the wing of a B-52H Stratofortress at Edwards Air Force Base, California, U.S., August 6, 2020. Picture taken August 6, 2020. U.S. Air Force/Giancarlo Casem/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. To match Special Report USA-CHINA/BOMBERS
اختبار أسلحة فائقة السرعة في قاعدة عسكرية أميركية في كاليفورنيا
تسلا

100 مليون دولار من البنتاغون لتطوير أسلحة فائقة السرعة

وزارة الدفاع تمنح العقد إلى "جامعة تكساس إيه آند إم" التي تتميز بامتلاكها لبروتوكولات صارمة لمكافحة التجسس

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العربية.نت - جمال نازي

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منحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عقداً بقيمة 100 مليون دولار أميركي إلى "جامعة تكساس إيه آند إم"، لإجراء أبحاث على أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وستقود جامعة "تكساس إيه آند إم" جهوداً بحثية للنظر في عشرات الأنواع المختلفة من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، في محاولة لبقاء الولايات المتحدة في صدارة الدول الكبرى المتقدمة في هذا المجال مثل روسيا والصين.

حرم "جامعة تكساس إيه آند إم"
حرم "جامعة تكساس إيه آند إم"

وفي هذا السياق، قال مارك لويس، نائب وكيل وزارة الدفاع للأبحاث والهندسة: "إننا (في البنتاغون) نخوض سباقاً إلى حد ما الآن".

وأشار لويس، الذي يشغل أيضاً منصب مدير أبحاث الدفاع والهندسة للتحديث في البنتاغون، إلى أن الصين تعمل عن كثب مع جامعاتها للمساعدة في تطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت.

ووفقاً لجيليان بوسي، رئيس مكتب "الانتقال الفائق السرعة" بوزارة الدفاع الأميركية، فإن الجامعات في الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا مؤهلة للعمل في هذا البرنامج.

إطلاق صاروخ أميركي فائق السرعة في مارس الماضي
إطلاق صاروخ أميركي فائق السرعة في مارس الماضي
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ونوّه بوسي إلى أن "جامعة تكساس إيه آند إم" على وجه التحديد تتمتع بميزة امتلاكها لبروتوكولات صارمة لمكافحة التجسس، علاوةً على أن البنتاغون سيقوم أيضاً بالتحري وفحص كافة المشاركين في أبحاث هذا المشروع العلمي.

في سياق متصل، تلقت شركة "بوينغ" الأسبوع الماضي عقداً بقيمة 30 مليون دولار لتطوير صاروخ تجريبي عالي السرعة لحساب البحرية الأميركية، والذي يتوقع أن يتخطى 5 أضعاف سرعة الصوت.

كما شهد شهر أكتوبر المنصرم إطلاق البنتاغون أيضاً نشاطاً ميدانياً لتصميم أنظمة تتعلق بتطوير الأسلحة فرط الصوتية في "مركز الحرب السطحية البحرية" في كرين بولاية إنديانا.

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