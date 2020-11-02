سيارة طائرة يتوقع رؤيتها في الطرقات في العام المقبل

قال مطورو السيارة الطائرة، التي يمكن أن تنتقل من مركبة برية إلى طائرة في غضون ثلاث دقائق فقط، إنها نجحت في التحليق على ارتفاع 1500 قدم في الجو فوق سلوفاكيا كجزء من رحلة تجريبية.

تُظهر اللقطات المثيرة لـAirCar، المنشورة عبر صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية نقلًا عن الشركة المنتجة KleinVision السلوفاكية، أن السير تتحرك على مدرج ثم تبدأ في فتح الأجنحة لتنطلق بعدها وتحلق في الجو.

تعرض اللقطات النموذج الأولي الخامس للسيارة الطائرة، التي يقول المطورون إنها ستكون رائعة للرحلات الترفيهية والقيادة الذاتية أو كخدمة سيارات أجرة تجارية.

لم يتم الكشف عن تفاصيل سعر السيارة المستقبلية، لكن أوضحت البيانات التي تم الكشف عنها أن السيارة يمكن التحليق لنحو 620 ميلاً في المرة الواحدة، وأنه سيبدأ طرحها رسميًا في الأسواق اعتبارًا من العام المقبل.

ووفقًا للفريق الهندسي بقيادة بروفيسور ستيفان كلاين، الذي قام بتطوير السيارة، أكمل النموذج الأولي الأخير رحلتين تجريبيتين على ارتفاع 1500 قدم في مطار بيستاني في سلوفاكيا هذا الأسبوع، مما جعلها تقترب خطوة من بدء المرحلة الفعلية للرحلات التجارية.

وأوضح بروفيسور كلاين أنه يمكن أن تكون السيارات ثقيلة، ولكن يجب أن تكون الطائرات خفيفة، لذا كان إيجاد التوازن في AirCar تحديًا كبيرًا.

وقالت الشركة المنتجة إن الطراز ذو المقعدين، الذي تم اختباره في سلوفاكيا هذا الأسبوع، يزن 2425 رطلاً ويمكن أن يحمل حمولة إضافية تبلغ 440 رطلاً لكل رحلة.

ويدعم النموذج الأولي الحالي محرك BMW سعة 1.6 لتر، فيما يتمتع في حالة التحليق جوًا بقدرة فعالة تبلغ 140 حصانًا.

وبحسب ما ذكره بروفيسور كلاين يتطلب انطلاق السيارة إلى التحليق جوًا استخدام مدرج لا يقل عن 984 قدمًا للانتقال من الأرض إلى السماء وتتصاعد السرعة حتى تصل إلى 124 ميلًا في الساعة (200كم/ساعة).

وتم تزويد المركبة السيارة الطائرةAirCar بأجنحة قابلة للفتح والطي بالإضافة إلى مروحة واحدة في الخلف.

وقال دكتور برانكو سارا، الخبير السابق في شركة بوينغ: "إن آلية نشر/طي الجناح والذيل رائعة للغاية، حيث تتحول السيارة إلى طائرة [في فترة وجيزة وبشكل عملي]".

تتسع قمرة القيادة للسائق/الطيار والراكب وتتسم بالتصميم الجديد مع توفير مساحة مريحة وفسيحة للغاية، بالإضافة إلى توافر ميزة مهمة، بحسب ما ذكره المطورون، هي أنه روعي في تصميم المركبة AirCar الاستقرار التام والتحكم البسيط بحيث يكون في متناول أي طيار قيادتها، دون الحاجة إلى الحصول على دورات تدريب متخصصة.