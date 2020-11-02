17.6 مليون دولار لبناء مدمرة صغيرة ومتطورة في كوريا

وقع مؤخراً الاختيار على شركة "هيونداي" للصناعات الثقيلة، من بين عدة شركات تنافست لتصنيع مدمرة مطورة محلياً في كوريا الجنوبية.

ويأتي هذا بعد صدور حكم قضائي مثير للجدل برفض دعوى رفعتها شركة "دايو" المتنافسة على نفس المشروع، وفقاً لما نشرته وكالة أنباء "يو. بي. أي" الأميركية.

وذكرت "إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي" في كوريا الجنوبية مؤخراً أن محكمة منطقة سيول المركزية رفضت طلباً من شركة "دايو" المتخصصة ببناء السفن لوقف إرساء هذا العقد على "هيونداي". وأضافت أن الخطة ستمضي قدماً، على الرغم مما أثير حول تسريب معلومات عسكرية سرية إلى شركة "هيونداي" ساعدتها على الفوز في المناقصة لتصنيع المدمرة.

ورأت محكمة سيول أن شركة "هيونداي" لم تقم باستخدام الأسرار العسكرية المسربة في العطاء المقدم للمناقصة على مشروع "مدمرة الجيل التالي" التي يشار إليها اختصاراً بـ KDDX.

وتبلغ تكلفة المشروع 17.6 مليون دولار، ويتضمن تصنيع مدمرة من الجيل التالي بوزن 6000 طن من "فئة إيغيس الصغيرة"، والتي من المقرر أن يتم الانتهاء من تصميمها بحلول النصف الثاني من عام 2023 وبدء تصنيعها في عام 2024.

ويأتي القرار بالمضي قدماً في تنفيذ مشروع KDDX في وقت تسعى فيه الحكومة الكورية الجنوبية إلى حل مشاكل "النقاط العمياء" في "تغطية المراقبة الجوية"، حيث ازداد قلق كوريا الجنوبية بشأن توغل الطائرات الروسية والصينية في منطقة الدفاع الجوي الكورية.

وتناقش "إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي" الكورية كيفية إدخال تحسينات على التشغيل البيني لـ Link 16، وهي شبكة ربط بيانات تكتيكية عسكرية. وتلحظ التحسينات زيادة عدد الطائرات العسكرية الكورية التي تحمل اسم E-737، وهي جزء من مشروع "عين السلام"، والذي تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تتطلب تحسينات الأداء في مجال الدفاع الجوي ضخ استثمارات بنحو 430 مليون دولار حتى عام 2025.