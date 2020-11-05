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موجات لاسلكية من داخل درب التبانة قد تساعد بحل لغز كوني

This handout picture released on May 13, 2014 by the European Southern Observatory shows a wide-field view from the Digitized Sky Survey 2 centred on the star cluster Westerlund 1 in the constellation of Ara (The Altar). This cluster appears as a dense orange clump at the centre of the picture. It is very young and contains massive and brilliant hot blue stars, but their light is much reduced and reddened by a dense cloud of dust between the cluster and the Earth. Astronomers said on May 14, 2014 they may have found the answer to a cosmic riddle called the magnetar -- a star so dense that just a teaspoonful of it would have a mass of about a billion tonnes. Magnetars are mysterious phenomena whose magnetic fields are millions of times greater than that of the Earth. AFP PHOTO / ESO Digitized Sky Survey 2 - Davide De Martin
(تعبيرية)

موجات لاسلكية من داخل درب التبانة قد تساعد بحل لغز كوني

تسبب مصدر فورات الموجات اللاسلكية السريعة القوية بحيرة للعلماء منذ أن اكتُشفت للمرة الأولى منذ حوالي العقد

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باريس – فرانس برس

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كشف علماء في الفيزياء الفلكية موجة من موجات الراديو الكونية داخل مجرتنا للمرة الأولى وحددوا مصدرها، وفقاً لبحث نشرت نتائجه مجلة "نيتشر" يلقي الضوء على أحد أسرار الكون.

وقد تسبب مصدر فورات الموجات اللاسلكية السريعة القوية، وهي ومضات كثيفة من ترددات راديوية لا تستمر إلا لبضعة أجزاء من الثانية، بحيرة للعلماء منذ أن اكتُشفت للمرة الأولى منذ أكثر من عقد بقليل.

وهي عادة ما تكون خارج المجرة ما يعني أنها نشأت خارج مجرتنا، لكن في 28 نيسان من هذا العام، اكتشفت تلسكوبات متعددة فورات مماثلة من منطقة داخل مجرة درب التبانة.

مجرة درب التبانة تظهر في سماء مقدونيا (أرشيفية)
مجرة درب التبانة تظهر في سماء مقدونيا (أرشيفية)

والأهم من ذلك أن العلماء تمكنوا من تحديد مصدرها وهو النجم المغناطيسي "إي جي 1935+2154".

والنجوم المغناطيسية، وهي نجوم نيوترونية تعتبر أكثر الأجسام المغناطيسية في الكون، كانت منذ فترة طويلة المشتبه بها الرئيسي بأنها مصدر فورات الموجات اللاسلكية السريعة.

لكن هذا الاكتشاف يمثل المرة الأولى التي يتمكن فيها علماء الفلك من تتبع الإشارة مباشرة إلى نجم مغناطيسي.

وقال كريستوفر بوشينك، الذي كان ضمن إحدى الفرق التي رصدت هذه الفورات، إنه في غضون جزء من الثانية، أطلق النجم المغناطيسي مقداراً من الطاقة مماثلاً للموجات اللاسلكية للشمس في 30 ثانية.

وأوضح أن الفورة كانت "ساطعة للغاية" لدرجة أنه من الناحية النظرية، إذا كان لديك تسجيل للبيانات الأولية بجهاز استقبال "4 جي إل تي إي" في هاتفك المحمول وتعرف ما الذي تبحث عنه، "ربما تكون قد عثرت على هذه الإشارة التي جاءت في منتصف الطريق تقريباً عبر المجرة" في بيانات الهاتف.

وأضاف أن هذه الطاقة يمكن مقارنتها بفورة الموجات اللاسلكية السريعة من خارج المجرة، ما يعزز فرضية أن النجوم المغناطيسية هي مصدر لمعظم الفورات التي تحدث خارج المجرة.

رسم تخيلي من الناسا لنجم مغناطيسي
رسم تخيلي من الناسا لنجم مغناطيسي

نظريات مختلفة

وكانت هذه الفورات موضوع نقاش حاد منذ فترة طويلة حتى مع اتخاذ خطوات صغيرة نحو تحديد أصلها.

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لكن إحدى المشكلات هي أنه من الصعب تحديد الومضات اللحظية دون معرفة المكان الذي يجب البحث فيه عنها.

وقد تراوحت نظريات أصولها من الأحداث الكارثية مثل السوبرنوفا إلى النجوم النيوترونية، وهي شظايا نجمية فائقة الكثافة تشكلت بعد انفجار أحد النجوم. كما أن هناك تفسيراً أكثر غرابة، يستبعده علماء الفلك، وهو أنها إشارات من خارج كوكب الأرض.

وفي تعليق على الدراسة، كتبت أماندا ويلتمان وأنتوني والترز من "مجموعة نظرية فيزياء الطاقة العالية وعلم الكونيات والفيزياء الفلكية" في جامعة كيب تاون، إن ارتباط فورات الموجات اللاسلكية السريعة بالنجم المغناطيسي "قد يحل لغزاً رئيسياً".

إلا أنهما أضافا أن النتائج تطلق أيضاً تساؤلات جديدة بما في ذلك ما هي الآلية التي ستنتج "مثل هذه الومضات اللاسلكية الساطعة النادرة مع نظائر الأشعة السينية؟". وتابعا أن "أحد الاحتمالات الواعدة هو تصادم وميض من نجم مغناطيسي مع البيئة المحيطة وبالتالي ولادة موجة الصدمة"، مضيفين أن النتائج تسلط الضوء على الحاجة إلى التعاون الدولي في علم الفلك ومراقبة أنواع مختلفة من الإشارات.

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