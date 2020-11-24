تطبيقات وكاميرا.. للكشف عن أمراض المسالك البولية والكلى

يستخدم تطبيقان جديدان للذكاء الاصطناعي كاميرا الهاتف الذكي للكشف عن التهابات المسالك البولية أو العلامات المحتملة لمرض الكلى المزمن، وفقا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

تهدف التطبيقات التكنولوجية المبتكرة إلى تلبية احتياجات المرضى في أوقات الإغلاق أو حتى من لا يرغبون في التردد على المستشفيات أو مختبرات التحاليل، من خلال تحويل الهاتف الذكي إلى "جهاز كشف طبي".

نتائج الاختبار خلال 30 دقيقة

باستخدام تطبيق التهابات المسالك البولية UTI، المسمى Velieve، يطلب المستخدمون تسليم مجموعة أدوات اختبار UTI إلى منازلهم، وإرسال نتائجهم من خلال التطبيق، ويمكنهم الحصول على تشخيص من خلال التطبيق في غضون 30 دقيقة من إرسال النتائج.

وبنفس الطريقة يعمل التطبيق الخاص بالكشف عن أمراض الكلى حيث يتم عمل تقييم للحالة وتشخيص بواسطة الأطباء العامين للمرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

يشمل اختبار الكشف عن أمراض الكلى المزمنة تحديد نسبة الألبومين إلى نسبة الكرياتينين ACR، والتي تعد علامة رئيسية لأمراض الكلى، في عينات البول، والتي سيتم تسليمها أيضًا عبر البريد وتحليلها من خلال التطبيق، مع تسليم النتيجة إلى مباشرة إلى الطبيب الممارس العام.

يعمل كلا التطبيقين بطرق متشابهة، حيث يجمعان بين مقاييس العمق التقليدية ومخططات ألوان اختبار البول وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

تقول الشركة المصممة للتطبيقين إنها تجعل اكتشاف المشكلات الصحية المحتملة "سهلاً مثل التقاط صورة شخصية" بواسطة الهاتف المحمول.

يمكن أن توفر البروتينات في البول مقياسًا دقيقًا لعدد من الحالات الطبية بما في ذلك مرض الكلى في المراحل المبكرة والتهابات المسالك البولية.

تشتمل مجموعة أدوات Velieve على كوب لجمع البول وعصا لتحليل البول ولوحة ألوان. وتتميز هذه الخدمة بإمكانية توصيل الأدوات إلى المنازل ثم يتبع التعليمات عبر التطبيق دون الحاجة إلى مغادرة المنزل.

اعتماد FDA وعلامة CE

حصل التطبيقان على تصريح هيئة الغذاء والدواء الأميركية وكذلك تم اعتماده رسميا في الاتحاد الأوربي حيث تم منحه علامة CE الخاصة بسلامة استخدام المنتج.

تشتمل مجموعة أدوات Velieve على كوب لجمع البول وعصا لتحليل البول ولوحة ألوان. وتتميز هذه الخدمة بإمكانية توصيل الأدوات إلى المنازل ثم يتبع المستخدم الإرشادات خطوة بخطوة عبر التطبيق دون الحاجة إلى مغادرة المنزل.

ويتم استخدام مقياس تحليل البول وهو عبارة عن شريط بلاستيكي معالج بالمواد الكيميائية التي تغير لونها عند غمسها في عينة البول.

يضع المستخدم مقياس العمق المستخدم على الرسم البياني المشفر بالألوان ويلتقط صورة بهاتفه الذكي، والتي يتم إرسالها تلقائيًا عبر التطبيق.

ويتم تحليل الصورة بواسطة التطبيق باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للحصول على نتائج التحليل بنفس دقة أدوات المختبرات، مع ميزة إرسالها في نفس الوقت إلى طبيب أخصائي للتشخيص ووصف العلاج.

أكثر أهمية للنساء

وفقًا للمعهد الوطني البريطاني لمرض السكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بعدوى المسالك البولية لأن مجرى البول لديهن أقصر من الرجال، إذ تعاني واحدة من كل ثلاث نساء من التهاب المسالك البولية قبل سن 24 وتصاب واحدة من كل امرأتين بعدوى واحدة على الأقل في حياتها.