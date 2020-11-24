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شاهد.. طائرة أقل ضوضاء واهتزازاً وتستطيع الهبوط عمودياً

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الطائرة النفاثة التي صممتها شركة Pegasus

شاهد.. طائرة أقل ضوضاء واهتزازاً وتستطيع الهبوط عمودياً

زودت الطائرة بأربع مراوح في الأجنحة وبعد الإقلاع تتحول طاقة هذه المراوح من خلال قنوات إلى الخلف

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دبي - العربية.نت

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تواجه المطارات في العالم، معضلة من أعقد المعضلات، وهي مشكلة الهبوط في حالات الطوارئ.

وكشفت شركة تصنيع طائرات في جنوب إفريقيا Pegasus عن طائرة جديدة تحل هذه المعضلة حيث تستطيع الطائرة النفاثة الجديدة الهبوط الأفقي والعمودي وعلى أي سطح.

فالشركة التي تتخذ من مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا مقرا لها، كشفت عن طائرة ركاب نفاثة فريدة من نوعها ويمكن اعتبارها الأولى في العالم من حيث ميزة الهبوط العمودي التي زودت بها.

فمن خلال دمج ميزة الدفع النفاث والدفع العمودي المروحي المتواجدة في أجنحة الطائرة، طورت الطائرة مما أعطاها قوة الدفع العمودي والأفقي.

وأوضحت الشركة أن الطائرة الجديدة تستطيع الهبوط على أي سطح تقريبا سواء كان مدرجا أو بناء أو ملعبا أو غيرها، بحسب موقع "autoevolution". وأشارت الشركة إلى أن الطائرة الجديدة أقل ضوضاء وأسرع من مثيلاتها وأقل اهتزازا.

مؤسس الشركة الدكتور رضا ميا، قال إن الطائرة "تستخدم مراوح في الأجنحة لتوفير قدرة دفع (VTOL) ثم انتقالات إلى الأمام، مما يمنحها السرعة والمدى والأمان بالنسبة لطائرة ذات الجناح الثابت".

وأضاف: "من المتوقع أن تطير طائرة (VBJ) بأربعة أضعاف سرعة ومدى طائرات الهليكوبتر التقليدية، و33 ضعف سرعة ومدى طائرات (VTOL) ذات الدوران المائل".

وزودت الطائرة بأربع مراوح في الأجنحة وبعد الإقلاع تتحول طاقة هذه المراوح من خلال قنوات إلى الخلف.

وستصبح الطائرة متاحة للاستخدام بين عامي 2025 و2027. وتصل سرعتها لنحو 796 كيلومترا في الساعة (495 ميل في الساعة) وارتفاع 10668 مترا (35000 قدم).

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