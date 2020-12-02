الحياة تقترب من المريخ.. تحويل المياه المالحة لأكسجين

طور فريق من جامعة واشنطن بسانت لويس، نظاما قادرا على تحويل مياه كوكب المريخ المالحة والمتجمدة إلى وقود وأكسجين.

والتكنولوجيا الجديدة تستخدم الكهرباء لتكسير مياه المريخ المتجمدة المالحة، وتحويلها إلى أكسجين وهيدروجين، وقد ثبت أنها تعمل في جو المريخ عند 33 درجة فهرنهايت.

وينتج ذلك المحلل الكهربائي أيضا كمية من الأكسجين تزيد بمقدار 25 مرة عن تجربة استخدام موارد المريخ التي أجرتها وكالة "ناسا" الفضائية، وتم إطلاقها مع المركبة التي انطلقت في مهمة إلى "الكوكب الأحمر" في يوليو/ تموز 2020.

وذكر موقع "إنفرس"، أن جهاز المحلل الكهربائي مصمم من جانبين، أحدهما يقسم الماء ليشكل أيون الهيدروكسيل، والآخر يقسمه مرة أخرى لإنتاج الأكسجين.

وقال فيجاي راماني، من جامعة واشنطن وأحد لمشاركين في الاختراع إن "المحلل الكهربي للمريخ سيغير بشكل جذري الحسابات اللوجستية للبعثات إلى المريخ، وأقربها التي ستحدث في عام 2033، وما بعد ذلك في المستقبل".

وأضاف أن "هذه التكنولوجيا مفيدة بنفس القدر على كوكب الأرض، حيث تفتح المحيطات كمصدر قابل للحياة للأكسجين والوقود".