روبوت ألماني مسلح لجمع المعلومات في ساحة المعركة

كشفت شركة الصناعات الدفاعية الألمانية "راينميتال" Rheinmetall النقاب عن روبوت مسلح مصمم لجمع المعلومات الاستخبارية التكتيكية والدعم القتالي في ساحة المعركة، وفقا لما نشره موقع New Atlas.

ينتمي الروبوت الجديد من "راينميتال" إلى عائلة Mission Master ذاتية القيادة، التي تضم المركبات البرية غير المأهولة A-UGV، ويتميز بقدرته على تنفيذ المهام الاستطلاعية بالإضافة إلى توفير الدعم الناري للقوات البرية.

تطور الروبوت العسكري

نظرًا لأن الروبوتات العسكرية أصبحت أكثر تطورًا واستقلالية، فإنها تقوم بمهام متنوعة على نطاق أوسع. فبعدما كان الروبوت العسكري في أي جيش لا يزيد عن كونه مجرد ذراع يتم التحكم فيها عن بعد على عربة بمحركات للكشف عن القنابل والألغام، فقد تطورت مؤخرًا لتصبح آلات ذاتية التحكم قادرة على إدارة قوافل الإمداد، وتنفيذ مهام الحراسة الدائمة، والاضطلاع بمهام الاستطلاع.

شبكات إلكترونية معقدة

كما انتقلت أنظمة القيادة والتحكم للروبوتات العسكرية من الاعتماد على مرحلة التوصيلات بالكابلات والأسلاك أو النظم الهيدروليكية إلى التحكم اللاسلكي عبر شبكات إلكترونية معقدة تسمح لمشغل واحد بالتحكم في فرق كاملة من الروبوتات ذاتية القيادة.

يمكن رؤية مثال واقعي على هذه الطفرة المتطورة في روبوت Mission Master للاستطلاع المسلح، المصمم لمهام الاستكشاف عالية المخاطر التي تتطلب استرجاع كميات كبيرة من البيانات في الوقت الفعلي.

تم تزويد الروبوت المبتكر Mission Master بمجموعة أجهزة استشعار ومحطة Rheinmetall Fieldranger للأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بُعد لتوفير الدعم الناري عند الحاجة. تشتمل مجموعة المستشعرات على أنظمة استشعار كهروضوئية/ والأشعة تحت الحمراء بعيدة المدى (EO / IR) وكاميرا بزوايا 360 درجة بالإضافة إلى جهاز تحديد المدى بالليزر ونظام استهداف بالليزر. وبالإضافة إلى تلك القدرات المتميزة تم تجهيز الروبوت بسارية قابلة للإمالة بطول 3.5 متر للسماح للإنسان الآلي المسلح بمسح المناطق أثناء حمله داخل وسائل للنقل مثل المروحية طراز شينوك CH-47.

متوافق مع أي نظم اتصال لاسلكي

للقيادة والتحكم، يوفر روبوت مهام الاستطلاع المسلح إمكانية استخدام أي نظام اتصالات لاسلكي "غير محدد"، مما يعني أنه يمكن ربطه بأي منصة لاسلكية يرغب فيها المستخدم. ويعتمد الروبوت مفهوما مرنا لتبادل المعلومات والبيانات إذ لا يقتصر فقط على الإرسال والاستقبال للبيانات والأوامر مع القاعدة، وإنما يمكنه أيضًا الاتصال مع مركبات A-UGV الأخرى.

أمر بشري في حالة إطلاق النيران

يستطيع المستخدم أن يتحكم في الروبوت من خلال كمبيوتر لوحي أو يد ساعة ذكية أو وحدة تحكم تستخدم بيد واحدة، تحت مظلة حماية من طبقات متعددة ضد الهجمات الإلكترونية. يحتاج روبوت الاستطلاع المسلح Mission Master عند الحاجة إلى الاشتباك مع القوات المعادية، بواسطة مدفع طراز Rheinmetall Fieldranger الخفيف عيار7.6 مللي، والذي يتمتع بقوة نيران أكبر من نظيره الذي يحمله الجنود، للحصول على أمر بشري.