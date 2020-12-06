الصين ثالث دولة تنقل صخوراً من القمر إلى الأرض

نقل مسبار صيني هبط على القمر صخورًا إلى مركبة مدارية يوم الأحد استعدادًا لإعادة عينات من سطح القمر إلى الأرض لأول مرة منذ 45 عامًا تقريبًا، حسب ما أعلنت وكالة الفضاء.

وانطلقت المرحلة العليا من مركبة الهبوط "شانجي" يوم الجمعة من على سطح القمر. إذا نجحت المهمة، فستجعل الصين الدولة الثالثة بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق التي تجلب صخورا من القمر إلى الأرض.

أفادت وسائل إعلام رسمية نقلاً عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية، أن مرحلة الصعود قد رست بمركبة فضائية آلية تدور حول القمر في الساعة 5:42 صباحًا يوم الأحد (2142 بتوقيت غرينتش يوم السبت). تم نقل حاوية بها 2 كجم (4.4 رطل) من الصخور إلى المركبة المدارية بعد 30 دقيقة.

ومن المقرر أن تهبط كبسولة تحمل عينات الصخور في الأراضي العشبية بشمال الصين في منطقة منغوليا الداخلية في منتصف ديسمبر/ كانون أول. ستكون أول عينات جديدة من سطح القمر حصل عليها العلماء منذ مسبار لونا 24 التابع للاتحاد السوفيتي في عام 1976.

إلى ذلك، أصدرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية صورة التقطتها المركبة المدارية تظهر اقتراب صاروخ مرحلة الصعود من الالتقاء.