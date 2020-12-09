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الأمم المتحدة: العالم ما زال مقبلا على احترار مناخي بـ3 درجات

تغير المناخ
تعبيرية

الأمم المتحدة: العالم ما زال مقبلا على احترار مناخي بـ3 درجات

بعد الوصول إلى رقم قياسي في عام 2019، ستنخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 7% في عام 2020

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دبي - العربية.نت

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حذرت الأمم المتحدة الأربعاء من أن العالم ما زال متجهاً نحو ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 3 درجات مئوية على الرغم من انخفاض الانبعاثات بسبب جائحة كوفيد-19، وذلك بعيدًا عن تحقيق أهداف اتفاقية باريس.

وقالت إنه، وبعد الوصول إلى رقم قياسي في عام 2019، ستنخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 7% في عام 2020 مع إغلاق جزء من الاقتصاد العالمي في مواجهة الأزمة الصحية.

لكن هذا لن يكون له، وفقًا لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، "سوى تأثير ضئيل" على المدى الطويل على تغير المناخ.

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