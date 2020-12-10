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شاهد صاروخ "ستارشيب" التجريبي يعود إلى الأرض وينفجر

صاروخ ماسك
صاروخ  Starship

شاهد صاروخ "ستارشيب" التجريبي يعود إلى الأرض وينفجر

الصاروخ هو نموذج أولي ارتفاعه 16 طابقاً لمركبة إطلاق تطورها الشركة لنقل البشر وبضائع تزن 100 طن في رحلات مستقبلية إلى القمر والمريخ

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لندن - العربية.نت

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انفجر صاروخ Starship المعد للرحلات الفضائية البعيدة المدى أثناء عودته إلى الأرض وهبوطه أمس الأربعاء، خلال تجربة أجرتها الشركة التي تملكه، وهي Spacex التابعة للملياردير الأميركي، أيلون ماسك، الذي يديرها.

وأظهر بث مباشر لرحلة النموذج الأولي للصاروخ، انفجاره لدى الهبوط، بعد دقائق من تجربة إطلاق من منشأة تابعة للشركة في "بوكا تشيكا" بولاية تكساس.

والصاروخ، الذاتي التوجيه، هو نموذج أولي ارتفاعه 16 طابقا لمركبة إطلاق تطورها الشركة لنقل البشر وبضائع تزن 100 طن في رحلات مستقبلية إلى القمر والمريخ.

وكان الهدف من تجربة الصاروخ العامل بثلاثة من "محركات رابتور" التي طورتها الشركة حديثا، هو الوصول إلى ارتفاع 41 ألف قدم، إلا أن عطلا ما أدى إلى انفجاره.


مع ذلك، اعتبر ماسك أن التجربة ناجحة برغم الانفجار الهائل عند الهبوط، وكتب تغريدة "تويترية" شرح فيها أن "الضغط بخزان الوقود العلوي كان مخفوضا أثناء الهبوط، مما تسبب بسرعة عالية والتفكك السريع غير المخطط له، لكنا حصلنا على كل البيانات التي كنا نحتاجها"، مضيفا أن الإقلاع وتشغيل الخزانات العلوية والسيطرة الدقيقة على القلابات حتى لحظة الهبوط كانت ناجحة، منهيا ما كتب بعبارة "نحن قادمون إلى المريخ" كما قال.

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