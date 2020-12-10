"قادمون أيها المريخ".. ماسك: نجحنا رغم انفجار الصاروخ

بعدما انفجر صاروخ Starship المعد للرحلات الفضائية البعيدة المدى أثناء عودته إلى الأرض وهبوطه أمس الأربعاء، خلال تجربة أجرتها الشركة التي تملكه، وهي Spacex التابعة للملياردير الأميركي، أيلون ماسك، الذي يديرها، اعتبر الأخير أن التجربة ناجحة رغم انفجار الصاروخ.

Successful ascent, switchover to header tanks & precise flap control to landing point! https://t.co/IIraiESg5M — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

كما أوضح ماسك على "تويتر"، تعليقا على التجارب، أن الضغط في خزان الوقود العلوي كان منخفضا أثناء الهبوط، مما تسبب بسرعة عالية والتفكك السريع غير المخطط له، لكن الشركة حصلت على جميع البيانات التي كانت بحاجة إليها.

وأضاف أن الإقلاع وتشغيل الخزانات العلوية والسيطرة الدقيقة على القلابات حتى لحظة الهبوط كانت ناجحة، متابعاً: "إننا قادمون أيها المريخ!".

انفجر بعد دقائق

يشار إلى أن بثاً مباشراً لرحلة النموذج الأولي للصاروخ، كانت أظهرت انفجاره لدى الهبوط، بعد دقائق من تجربة إطلاق من منشأة تابعة للشركة في "بوكا تشيكا" بولاية تكساس.

والصاروخ، الذاتي التوجيه، هو نموذج أولي ارتفاعه 16 طابقا لمركبة إطلاق تطورها الشركة لنقل البشر وبضائع تزن 100 طن في رحلات مستقبلية إلى القمر والمريخ.

وكان الهدف من تجربة الصاروخ العامل بثلاثة من "محركات رابتور" التي طورتها الشركة حديثا، هو الوصول إلى ارتفاع 41 ألف قدم، إلا أن عطلا ما أدى إلى انفجاره.