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روسيا تختبر بنجاح إطلاق صاروخ قادر على نقل حمولة ثقيلة

صاروخ - تعبيرية

روسيا تختبر بنجاح إطلاق صاروخ قادر على نقل حمولة ثقيلة

من المقرر افتتاح منصة إطلاق للصاروخ الجديد في عام 2021.

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موسكو - رويترز

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أجرت روسيا اليوم الاثنين، تجربة إطلاق ناجحة لصاروخها الفضائي "أنجارا إيه 5" القادر على نقل حمولة ثقيلة، بعد توقف استمر ست سنوات للمشروع الذي يقول الرئيس فلاديمير بوتين إنه يمثل أهمية كبيرة للأمن القومي.

وكانت أول تجربة لإطلاق هذا الصاروخ في عام 2014، وتطوره روسيا ليحل محل الصاروخ بروتون إم لنقل حمولات يزيد وزنها عن 20 طنا إلى المدار.

ومن المقرر افتتاح منصة إطلاق للصاروخ الجديد في عام 2021.

وواجه تطوير الصاروخ "أنجارا" تأخيرا في التصنيع ومشكلات فنية، منها اكتشاف خلل في محركاته العام الماضي قال العلماء إنه كان من الممكن أن يؤدي لتدمير الصاروخ خلال الرحلة.

لكن وزارة الدفاع ووكالة الفضاء روسكوسموس قالتا إن إطلاق الصاروخ اليوم من مركز بليسيتسك الفضائي في شمال غرب البلاد كان ناجحا.

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