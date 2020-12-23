زلاجات على الجليد مدججة ببنادق رشاشة لقوات المارينز الهولندية 

يندر سماع أخبار عن سلاح مشاة البحرية الملكي الهولندي RNLMC، لكنه ظهر مؤخرًا في عناوين التغطيات العسكرية ويرجع الفضل إلى حصوله على أكثر زلاجات على الجليد مدججة بالسلاح في العالم.

وفقا لما نشرته مجلة Popular Mechanics الأميركية، يقوم مشاة البحرية الملكية الهولندية RNLMC، بتنفيذ تدريبات على القتال في أقسى الظروف المناخية حول العالم.

في زمن الحرب، من المرجح أن يتم نشر قوات RNLMC البالغ قوامها 2300 فرد في النرويج لدعم الجناح الشمالي لحلف الناتو قبالة روسيا. يتحرك مشاة البحرية الهولندية عادة بحمولة ثقيلة بالفعل من السلاح إلى جانب حزم ثقيلة من الملابس والوقود والخيام لمواكبة ظروف الطقس بالغة القسوة ولهذا فإنهم يحتاجون إلى وسيلة مناسبة لنقل العتاد والسلاح. ومن هذا المنطلق، حرص سلاح مشاة البحرية الهولندي على الحصول على عدة أنواع جديدة من الزلاجات على الجليد، التي يتم عادة سحبها بواسطة متزلج أو كلب أو حتى حيوان الرنة عبر الدروب التي تغطيها الثلوج.

وقع الاختيار مؤخرًا على أربعة قياسات للزلاجات بطول 135 و150 و170 سم وجميعها مصممة لحمل فرد مشاة البحرية ومساعدي المدافع الرشاشة والمعدات، أما الزلاجة الرابعة فتحتوي على حامل لبندقية رشاشة عيار 7.62 ملم.

من المقرر أن يتم استخدام الزلاجات المدججة بالبنادق الآلية لأول مرة في مناورات الناتو القادمة في النرويج. ومن المرجح أن يتم سحب الزلاجات بواسطة أفراد سلاح البحرية الهولندي، حيث لا يمكن استخدام حيوان الرنة في العمليات العسكرية، وربما يتم الاعتماد على مركبات BV206، سويدية الصنع والتي تناسب مختلف أنواع التضاريس. إن BV206 هي مركبة مجنزرة غير مدرعة مصممة لنقل القوات والمعدات في ظروف المناطق التي يغطيها الجليد. ويتم استخدام مركبات BV206 أيضًا من قبل الوحدات القتالية الهجومية في الجيش الأميركي في المناطق الجبلية والقطبية.