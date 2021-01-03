أغنية مؤلفها لن يخطر على بالك.. ليس من البشر!

صدرت أغنية جديدة من عرض "هاميلتون" الناجح في "برودواي"، لكن لم تكتب كلمات هذه الأغنية بواسطة لين مانويل ميراندا، وإنما قام بتأليفها برنامج للذكاء الاصطناعي، وفقا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

واستخدم الطالب الجامعي إيليس فيس، الذي يدرس إنتاج أفلام في جامعة تشابمان بكاليفورنيا، نموذجًا للتعلم الآلي قادرًا على إنتاج محتوى مكتوب من أوامر بسيطة، يطلق عليه اسم Calamity AI. وجرى تغذية برنامج الذكاء الاصطناعي بـ 45 تيرابايت من البيانات النصية ثم أدخل الطالب فيس جملة واحدة فقط.

قام الذكاء الاصطناعي بتأليف أغنية كاملة من أربع مقاطع مع مداخلات من الجوقة وربط لشخصيات من القصة الأصلية.

لكن لم تكن المحاولة ناجحة بشكل تام، حيث وقع برنامج الذكاء الاصطناعي في أخطاء مثل إقحام بعض الجمل الغريبة إلى نص الأغنية من بينها أن هيلاري كلينتون عشيقته الجديدة.

ولطالما اعتقد البعض أن التعبير الإبداعي والفني يتجاوز قدرة الذكاء الاصطناعي، بل وأصر الكثيرون على أن التأليف والتلحين يمكن أن يكونا من المجالات القليلة التي سيتفوق فيها البشر على الآلات. لكن تأليف العمل الموسيقي الجديد يشير إلى أن الخط الفاصل بين الإنسان والآلة في الطريق إلى التلاشي.

وظهرت المسرحية الموسيقية التي تحاكي أغنية الذكاء الاصطناعي أحداثًا منها، لأول مرة في برودواي في 26 أغسطس 2016 وسرعان ما أصبحت واحدة من أكثر المسرحيات الموسيقية شعبية وربحية في كل العصور.