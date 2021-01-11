  • مباشر
اللغة

شاهد.. ناسا تلتقط صوراً لأكبر واد في المجموعة الشمسية على المريخ

5ff853584236040b127a4620
صورة الوادي من ناسا

شاهد.. ناسا تلتقط صوراً لأكبر واد في المجموعة الشمسية على المريخ

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

التقط مسبار ناسا على المريخ صورا جديدة مذهلة لأكبر واد في نظامنا الشمسي وهو عبارة عن نظام من الأخاديد الضخمة التي تنتشر لمسافة 2500 ميل على طول خط الاستواء في الكوكب الأحمر. ويتراوح زهاء عشرة أضعاف طول Grand Canyon على الأرض، كما أنه أعمق منه بثلاث مرات.

وأراد باحثو جامعة أريزونا استكشافه أكثر، فاستخدموا كاميرا عالية الدقة تسمى HiRISE، موجودة على متن مركبة استطلاع المريخ المدارية التابعة لناسا.

2 صور
2 صور

وأخذوا صورا للوادي منذ عام 2006 لمحاولة إلقاء نظرة على ميزاته الغريبة، والحصول على نظرة ثاقبة حول كيفية تشكله.

ويقال إن نظام Grand Canyon الأرضي تشكّل عبر مليارات السنين من تحرك المياه سريعة الحركة.

ومن ناحية أخرى، قد يكون تشكّل Valles Marineris بسبب كمية هائلة من النشاط البركاني.

وتقول إحدى النظريات إن قشرة المريخ ربما امتدت وانفتحت، عندما كانت مجموعة كبيرة من البراكين تتشكل أولا.

وربما تسببت الأنهار القديمة والانهيارات الأرضية والصهارة في مزيد من التآكل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بالصور.. تعرف على أكبر المتاحف الإسلامية في العالم بالصور.. تعرف على أكبر المتاحف الإسلامية في العالم
تطورات جديدة.. هذا ما حصل بقضية باسم سمرة ورحاب الجمل تطورات جديدة.. هذا ما حصل بقضية باسم سمرة ورحاب الجمل

الأكثر قراءة

اسمه يرعب أنصاره.. صور جديدة لقريب بشار الأسد اسمه يرعب أنصاره.. صور جديدة لقريب بشار الأسد
رائحة فم كريهة وراءها 10 أسباب.. بعضها خطير! رائحة فم كريهة وراءها 10 أسباب.. بعضها خطير!
محمد بن سلمان يطلق محمد بن سلمان يطلق "ذا لاين".. مدينة مليونية وثورة حضرية جديدة
بسبب المخدرات.. نقابة الممثلين توقف باسم سمرة ورحاب الجمل بسبب المخدرات.. نقابة الممثلين توقف باسم سمرة ورحاب الجمل
كل ما تريد معرفته عن مشروع كل ما تريد معرفته عن مشروع "ذا لاين" الجديد بالسعودية
في تطور مثير.. بشار الأسد يخوض صراع بقاء داخل عائلته في تطور مثير.. بشار الأسد يخوض صراع بقاء داخل عائلته

قبل أن تذهب

أبرز القطاعات بمشروع نيوم في السعودية
أبرز القطاعات بمشروع نيوم في السعودية

اكتشف المزيد