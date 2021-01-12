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روبوت يغسل الصحون ويكنس المنزل ويصب المشروبات

روبوت يغسل ويكنس
روبوت يغسل ويكنس

روبوت يغسل الصحون ويكنس المنزل ويصب المشروبات

تعرف على إنسان آلي لنقل ووضع الأطباق المتسخة في غسالة الصحون وآخر يعمل كمكنسة كهربائية وكاميرا أمنية في آن واحد، فيما يقوم روبوت المساعد الشخصي بصب المشروبات 

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العربية.نت- جمال نازي

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قدمت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية للتكنولوجيا عرضا مثيرا لروبوتها المساعد المنزلي الجديد في معرض CES، الذي يتم تنظيمه في العالم الافتراضي فقط هذا العام بسبب جائحة كورونا، وفقا لما نشرته Futurism.

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إلى ذلك، عرضت الشركة مقطع فيديو يقوم فيه الروبوت، الذي يحمل اسم "بوت هاندي" Bot Handy، أثناء قيامه بواحدة من أكثر المهام بغضًا في المطبخ وهي وضع الأطباق المتسخة في غسالة الصحون.

ويعتبر الروبوت اليدوي من سامسونغ الطريقة الأكثر تعقيدًا لنقل الأطباق من الحوض إلى غسالة الصحون. لكنه يسلط الضوء على التقدم الذي تم إحرازه في مجال الذكاء الاصطناعي لتمكين الروبوتات من التفاعل بذكاء مع أجسام وأجهزة مختلفة في آن واحد.

الذكاء الاصطناعي

يعد "بوت هاندي" واحدًا من ثلاثة روبوتات جديدة من سامسونغ، من بينها روبوت يقوم بوظيفتين منزليتين في نفس الوقت بوصفه مكنسة كهربائية ذكية وكاميرا أمنية، أما الروبوت الثالث فيقوم بمهام المساعد الشخصي حيث يتولى صب المشروبات والبحث عن أي أشياء وجلبها لصاحبها.

وتكمن الأفكار المطروحة هذا العام في أن تقوم الروبوتات المنزلية بتقديم المساعدة في قضاء الاحتياجات اليومية وبتفوق متميز وبمجرد أن يتحدث إليها أصحاب المنزل حيث لا توجد حاجة للكتابة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي للتحكم في الروبوت الجديد.

قال سيباستيان سيونغ رئيس قسم الأبحاث في سامسونغ في تصريح نشره موقع CNET: "صُممت ابتكاراتنا (سامسونغ) لتقديم تجارب أكثر شخصية وأكثر بديهية تعبر عن شخصية [المستخدم]".

قريبًا على أرض الواقع

في نهاية المطاف، لا يزال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES يشتهر بأنه صاحب تاريخ طويل من عرض التكنولوجيا التي ربما لا تصل إلى السوق على الإطلاق، مما يعني أنه من غير الواضح ما إذا كان أي من هذه الروبوتات سيتم إنتاجه فعليًا ويصل إلى المنازل أم سيبقى مجرد نموذج مبهر فحسب. ولكن بحسب ما ذكرته سامسونغ فإن المكنسة الكهربائية الذكية وكاميرا المراقبة سيتم طرحها في النصف الأول من العام الجاري.

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