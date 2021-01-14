جنرال موتورز تعيد صياغة مفهوم النقل الشخصي لسنوات قادمة

تنتقل "جنرال موتورز" الأميركية بمنتجاتها المتطورة إلى آفاق جديدة من خلال الكشف عن سيارة أجرة ذاتية القيادة تحت علامتها التجارية كاديلاك في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES، وفقا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

في الجو والبر

نشرت "جنرال موتورز" مقطع فيديو يعرض مفهوم تاكسي طائر عمودي الإقلاع والهبوط ويعمل بالطاقة الكهربائية. تصل السرعة القصوى للمركبة المتطورة، ذات المقعد الواحد، إلى 90 كم/ساعة.

ولا يقتصر الأمر على مستقبل جنرال موتورز في السماء فحسب، بل أظهر مقطع الفيديو أيضًا أن التاكسي الطائر يسير على الطريق مع مركبة جديدة فاخرة ذاتية القيادة تتسع لراكبين.

ارتفاع أسهم جنرال موتورز

بعد لحظات من نشر مقطع فيديو "جنرال موتورز"، شهد سهمها ارتفاعًا بنسبة 8.8% ليصل إلى 48.95 دولار للسهم مما عزز قيمتها السوقية إلى ما يقرب من 70 مليار دولار. يعود آخر رقم قياسي لسهم جنرال موتورز إلى عام 2017، لكنه لم يتخط حاجز 46.76 دولار.

90 كيلو وات/ساعة

أكد متحدث باسم "جنرال موتورز" لشبكة CNBC أن الشركة صممت نماذج لكلا المفهومين المستقلين، لكنها استخدمت عروض الكمبيوتر لإعداد مقطع الفيديو، مشيرًا إلى أن المركبة الفخمة تعمل بمحرك كهربائي بقدرة تصل إلى 90 كيلووات في الساعة.

خدمة فاخرة لرجال الأعمال

وقال مايكل سيمكو، نائب رئيس "جنرال موتورز" للتصميم العالمي، خلال عرض الفيديو: "إذا كان [المستخدم] في المكتب ويحتاج إلى حضور اجتماع عبر المدينة الآن"، فكل ما سيحتاج إليه هو أن يصعد إلى سطح البناية ليستقل المركبة عمودية الإقلاع والتي يمكن أن توصله إلى أقرب منفذ مخصص عند وجهته. وسيؤدي ذلك إلى تجاوز حركة المرور والزحام وأي عقبات أخرى يمكن أن تتسبب في تأخيره عن موعده.

سيارة مستطيلة الشكل

لم تكشف "جنرال موتورز" عن الكثير فيما يتعلق بسيارتها الأجرة الطائرة ذاتية القيادة، لكنها من الواضح أنها تستهدف سوق السفر الفاخر، فحسبما قال سيمكو: "إنه مفهوم للحظة يكون فيها الوقت جوهريًا والراحة هي كل شيء".

كما عرضت "جنرال موتورز" سيارة كاديلاك ذاتية القيادة على شكل مستطيل PAV توفر مساحة اجتماعية للركاب، وتشبه سيارة ليموزين، لكن بدون سائق على عجلة القيادة.

قراءة العلامات الحيوية

داخل السيارة PAV، يتم قراءة العلامات الحيوية للركاب عبر مستشعرات بيومترية مدمجة في المقاعد الجلدية. ويتم تشغيل النظام بواسطة صوت الراكب وإيماءات اليد، مثل التقاط الصور وتشغيل الأضواء أو إيقاف تشغيلها.

ويوجد شاشة قابلة للسحب داخل المقصورة تعرض القياسات الحيوية لكل راكب ومعلومات أخرى مثل الطقس والوقت المقدر للوصول.

السنوات الخمس القادمة

قال سيمكو لشبكة "CNBC" "إن المفهومين الجديدين يعبران عن مواكبة جنرال موتورز لـ"احتياجات ورغبات الركاب في لحظة معينة من الزمن" ورؤية "جنرال موتورز" لمستقبل النقل التي "تعيد تصور مستقبل النقل الشخصي للسنوات الخمس المقبلة وما بعدها."