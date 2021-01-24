شاهد.. اختبار مدرعة قتالية آلية ذاتية القيادة

قامت شركة Milirem Robotics بطرح مركبة قتالية روبوتية RCV التجريبية في أولى اختبارات التنقل. تم الكشف عن مفهوم المركبة الآلية RCV في عام 2020، وهي عبارة عن منصة مدرعة ذاتية القيادة متوسطة الوزن، مصممة للقيام بعمليات الاستطلاع والدعم الناري للوحدات القتالية والقوافل الميكانيكية.

دعم الدبابات وناقلات الأفراد

وفقا لما نشره موقع New Atlas، يتم تصنيع الطائرات المسيرة (الدرون) العسكرية بأحجام متنوعة تبدأ من درون بحجم كف اليد إلى الحجم الكبير الذي يماثل المقاتلات المأهولة، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على المركبات الروبوتية البرية. وبينما يتم تكليف بعض الروبوتات العسكرية بدعم قوات المشاة في ميدان القتال، فإن المركبة المبتكرة التجريبية ستوفر الدعم لدبابات القتال الرئيسية وناقلات الأفراد ومركبات قتال المشاة الأخرى.

يمكن توظيف المركبة الجديدة لحمل ونقل حمولات مختلفة بما يؤهلها للاضطلاع بمهام متعددة. ولا تقتصر فكرة المركبة الروبوتية على توفير دعم إضافي للطواقم العسكرية البشرية، ولكن تهدف أيضًا إلى إبعاد الجنود عن طريق الأذى قدر الإمكان.

تسلح مميز ومرونة

تزن المنصة الرئيسية للمركبة 12000 كغم ويمكن أن تنقل حمولة يصل وزنها إلى 4100 كغم، بما يشمل مدفع عيار 30 ملم. ويمكن نقلها جواً بطائرة طرازC-140 J Hercules أو طراز KC-390 Millennium. كما يسمح حجمها المتوسط بنقلها بواسطة طائرة طراز A400M Atlas.

وتشمل قائمة الأسلحة الأخرى، التي يمكن حملها في برج الوحدة العلوية المنخفض وخفيف الوزن والذي يمكن التحكم فيه عن بعد بسهولة، مدفع طراز بوشماستر M242 عيار 25مم × 137 مم ومدفع طراز 230LF عيار 30 مم × 113 مم، أو مدافع مضادة للدبابات.

سرعة وشبحية

وتتميز المركبة الآلية، مع ارتفاع لا يزيد عن 68 سم ومحرك مثبت في الخلف، بدرجة كبيرة من التخفي، بالإضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 80 كم/ساعة عند السير إلى الأمام و50 كم/ ساعة في الاتجاه المعاكس.

ذكاء اصطناعي

وتم تجهيز الطراز X بكاميرات وأجهزة استشعار تسمح بنقل مشهد بانورامي بزاوية 360 درجة وكاميرات CCD وكاميرات تصوير حرارية ومدمجة. وتعمل هذه الأجهزة بالتنسيق مع نظام ذكاء اصطناعي يحتوي على وظائف المتابعة والملاحة وفقًا للإحداثيات مع القدرة على كشف العوائق والبرامج التي تسمح بعمليات التحكم عن بعد بسرعات أعلى. تحتوي منظومة تشغيل المركبة الروبوتية أيضًا على قدرات صيانة تنبئية ذكية تتضمن عمليات مراقبة لمدى سلامة المركبة والاستخدام.

حماية القوات البشرية

وبحسب ما ذكره كولدار فارسي، الرئيس التنفيذي لشركة Milrem Robotics، فإن الطراز المبتكر "سيوفر قوة نيران متكافئة أو استخدامًا تكتيكيًا متساويًا مع وحدة مجهزة بمركبات قتال المشاة، مما يمنح ميزة القدرة على اختراق المواقع الدفاعية للعدو بأقل قدر ممكن من الخطر على القوات البشرية".