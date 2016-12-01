من هي الطفلة التي قبلت رأس الملك سلمان؟

لقيت صورة الطفلة ريمان الأنصاري التي قبّلت رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وذلك في حفل تدشين الملك سلمان لمشاريع رأس الخير التي تجاوزت ١٣٠ مليار ريال.

وغرد حساب "نادي الحي" في الجبيل على تويتر: "العضوة الجميلة ريمان الأنصاري تقبل رأس #خادم_الحرمين_الشريفين في حفل تدشين مشاريع #الجبيل". ريمان أوضحت لـ"العربية.نت" أن اللحظات التي وقفت فيها أمام خادم الحرمين كانت كالحلم: "قمت بالسلام على الملك وتقبيل رأسه".

وأضافت ريمان أن اختيارها في هذا المحفل شرف: "كنت أتمنى أن ألقي قصيدة وطنية أمامه".

وأشارت ريمان إلى أن كثيرا من الطالبات في مدرستها بالجبيل سألنها عن اللحظات الجميلة وكيفية الاستعداد لهذا المحفل، "حيث تم تدريبنا مدة يومين متواصلين على التعامل في هذا الحفل من قِبَل مختصين في الاحتفالات".

وأوضحت: "تم اختياري من الأستاذة فوزية الطوالة مديرة نادي الحي بالجبيل وفي ختام لقائي بملك الحزم رددت كلمات من القلب قائلة: "نفداك بابا سلمان والوطن بأرواحنا".