السعودية.. تفاعل وإشادة بمنقذ الثعلب

أشاد مغردون في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بما قام به الشاب الذي أنقذ ثعلباً من وسط أشجار كان عالقاً فيها في مركز الرين التابع لمحافظة القويعية.

وقال عبدالله الهويمل لـ"العربية.نت": "أثناء خروجي للنزهة يوم الخميس الماضي وبعد نزول الأمطار بمركز الرين التابع لمحافظة القويعية، وعند الساعة الثالثة تقريباً، لفت انتباهي وجود ثعلب عالق في شجرة، وكنت أظنّه حملاً صغيراً في بداية الأمر".

وأضاف: "لكن عند اقترابي لمساعدته اتضح أنّه ثعلب، فاستعنت بالله واستخدمت فأساً لمساعدته على الخروج من المأزق الذي كان فيه فتم إطلاق سراحه ولله الحمد".