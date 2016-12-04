شاهد.. الملك سلمان يتفاعل مع الترحيب الإماراتي

تفاعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الترحيب الإماراتي الذي أقيم احتفالاً بقدومه في #مهرجان_زايد_التراثي في أبوظبي.

وظهر الملك سلمان وعلى يمينه نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحكام الإمارات، وبدت على وجوههم السعادة بما شاهدوه من ترحيب على طريقة التراث الإماراتي.

ودشن مغردون وسم #الإمارات_ترحب_بملك_الحزم الذي نشط في عدة دول عربية منها السعودية والإمارات محتلاً المرتبة الثالثة بين أكثر الوسوم انتشارا في السعودية.

وكان في استقبال الملك سلمان كل من الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد وأعيان وأبناء القبائل الذين احتفوا بقدوم خادم الحرمين قبل ساعات من وصوله إلى أرض المهرجان والمقام بالوثبة في أبوظبي.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز روح الاتحاد وتعريف الأجيال برؤية أجدادهم المؤسسين كما ويضم المهرجان عددا من المرافق التراثية التي تمثل مختلف دول الخليج.

وفي يومها الثاني، تحتفي القيادة الإماراتية بالعاهل السعودي في برنامجٍ ثقافي تراثي بدأ بعد ظهر اليوم الأحد، إذ حضر خادم الحرمين الشريفين "مهرجان زايد الثقافي" في منطقة الوثبة، حيث لقي استقبالاً حاشداً من القبائل الإماراتية.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك في زيارة تقوده إلى 3 عواصم أخرى، وهي الدوحة والمنامة والكويت لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، إلى جانب ترؤسه وفد المملكة في الدورة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها في البحرين.

وكان لدى استقبال العاهل السعودي عند وصوله لأبوظبي الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.