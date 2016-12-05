الحشود تحيي الملك سلمان في مهرجان الشيخ زايد التراثي

حيّا الملك سلمان الحشود من الإماراتيين، الذين احتشدوا في موقع الوثبة في مهرجان الشيخ زايد التراثي، وهو يهم بالخروج من موقع الحفل بعد استعراض حاشد من قبل أكثر من 12 ألف شخص بالبنادق والزي الشعبي الإماراتي.

ورفع الملك سلمان يده محييًا الجماهير، يرافقه الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد وعدد من مسؤولي الدولة في الإمارات.

وتداول الفيديو على نطاق واسع، الذي تم تسجيله من المدرجات وهم يحيون الملك سلمان على طريقتهم.

ويعد المهرجان الشعبي، الذي أقامته الإمارات بقدوم ضيفها الكبير، مهرجاناً ثقافياً تراثياً يقام في ميدان الوثبة، حيث تكون الرقصة الإمارتية الأشهر في عموم الدولة.