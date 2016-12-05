شاهد الملك سلمان يستدعي شاعرا إماراتيا بعد إلقاء قصيدته

استدعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شاعراً إماراتياً بعد إلقائه قصيدة نالت إعجابه في حفل زايد التراثي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتفاعل سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مع القصيدة التي نظمها الشاعر الإماراتي جمعة الغويص وتغنى فيها بالسعودية والإمارات وهاجم فيها ملالي النظام الإيراني.

وغرد الغويص في صفحته في "تويتر": "بهذي القصيدة وبكل فخر واعتزاز أن أقف أمام ضيف الإمارات الكبير سيدي الملك سلمان وإخوانه حكام الإمارات ربي يحفظهم".

أبيات من القصيدة:

واللي نضح فيها جبين العود صعبة ما تطال

وعيال زايد نـد يـوم يـعد جيش المسلمين

إلى أن يقول:

أرخ الحبال شويه إلنا أرخ الحبال

قواتنا المسلحة نحن كثرهم مرتين

ونحن كثرنا مرتين رجال في محزم رجال

أعزاز والعزة تبارينا من يسار ومن يمين