شاهد.. مسن سعودي يغازل زوجته على "سناب"

وثّق شاب على برنامج "سناب" الحب الذي يكنّه والده الكبير في السن لزوجته "والدته" في حوار لم يتجاوز 20 ثانية.

وأظهر المقطع الشاب وهو يداعب والده بأن عليه أن يقوم بتطليق أمه، وتزويجه بمن هي أفضل منها، ليأتي الرد سريعاً من قبل والده: "لن أجد أحسن منها لو تنزل من القمر".

وفي مشهد آخر، قال الابن لوالده "تحبني أو تحب أمي أكثر فقال أحب أمك أكثر"، لينطلق صوت المرأة التي بادلته الحب لتقول أحبك وأحب اللي يحبك وأغليك وأغلي اللي يغليك".

مشاعر الحب للمسنين ونقلها الابن عبر تطبيق "سناب"، تناقلها عدد كبير من الأشخاص عبر أجهزتهم الذكية، محتفين بما قاله الثمانيني عن الحب وإصراره عليه في ظاهرة اعتبرها كثيرون "طبيعية".