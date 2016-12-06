ماذا قال العامل الذي تعرض للإهانة أمام متجر ذهب؟

استضاف برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية"، المشرف على حساب إنسانيات عبدالله القحطاني، والعامل البنغالي "نزرول عبدالكريم"، الذي اشتهر بصورة وهو ينظر إلى متجر ذهب، ولقيت الصورة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما سخر مغرد منها.

وأوضح القحطاني أنه تعرف على الصورة من تويتر وشعر بإهانة رجل مسلم، يقوم بعمله، وقال: "طلبت البحث عنه على تويتر، وبالفعل وصلني اتصال أنه يعمل في المنطقة التي يتواجد فيها المتجر يومياً".

بدوره، قال العامل نزرول إنه لا يعرف الصورة التي انتشرت ولم يرها، واستغرب من الاتصالات التي وردت إليه.

فيما أكد القحطاني تبرع أشخاص للعامل بـ "5 أو 6 أطقم ذهب"، وصل منها واحد حتى الآن، إضافة إلى مبالغ مالية ستصل إليه قريباً، كما تبرع أحدهم بتذاكر سفر لبلده وجوالات، وغيرها من الهدايا المنتظرة.

بدوره شكر العامل نزرول، المشهور بإطعام القطط يومياً - رغم أن راتبه لا يتجاوز الـ 700 ريال فقط - الله على ما حصل عليه من حسن معاملة ورد فعل على صورة مسيئة له، فـ "رُبَّ ضارة نافعة".