شاهد.. كيف وصف الملك فهد علاقة الكويت والسعودية؟

تناقل مغردون بدافع المحبة والإخاء مقطع فيديو للملك فهد رحمه الله يتحدث فيه عن موقف السعودية من أزمة الكويت عام 1990، وأكد المغردون أن كلمات الملك الراحل تصاغ بماء الذهب وتعبر عن عمق العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين، حيث قال رحمه الله:

"الكويت لابد أن ترجع هذا كان كل تفكيري، والا تروح السعودية والكويت سوا مايخالف.. معليش إذا راحت كل الناس بينتهون إلى يوم ما فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.. يعني الحياة ليش؟ عشان إيش؟ عشان الكرامة؟ إذا راحت كرامة الكويت راحت كرامة السعودية".