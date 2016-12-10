استمع إلى تلاوة العفاسي النجدية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير فيديو للشيخ مشاري العفاسي أثناء تلاوته للقرآن خلال حفل استقبال أقيم لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بمناسبة زيارته لدولة الكويت، ضمن جولته الخليجية التي بدأت مطلع الأسبوع الماضي، وشملت كلا من الإمارات وقطر والبحرين.