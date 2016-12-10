من هو "أبو حسن" الذي يتابعه أكثر من نصف مليون سعودي؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قصيرة يتم تركيبها على حدث ما أو شخصية معينة لتأخذ مداها في صفحات هذه المواقع كانتشار النار في الهشيم بين المغردين ومحبي التفاعلات لهذه المقاطع. لكن السؤال الأهم هو: من يقوم بإنتاج تلك المقاطع وكيف؟

"العربية.نت" التقت محمد الهمزاني أو ما يعرف بـ "أبو حسن"، أحد أشهر منتجي المقاطع وناشريها عبر المواقع والذي يمتلك في رصيده 10 آلاف مقطع تم قصه وجاهز للاستخدام في أي وقت.

"أبو حسن" الذي يتابعه اليوم أكثر من نصف مليون متابع من خلال "انستغرام وسناب سات، تحدث عن ظهوره قبل خمس سنوات، حيث أصبح يركب في برامج المونتاج على مقاطع خاصة بزملائه وأقاربه، وأصبحت تلك المقاطع تنتشر بشكل كبير ولا يعرف من خلفها.

ويبدو أن تلك العملية استهوت "أبو حسن"، ليبدأ بشكل أكبر على مقاطع شهيرة لشخصيات رياضية أو اجتماعية مشهورة: "التركيب يعتمد على المقطع الأول ومن ثم أبحث له من خلال ذاكرتي ومن خلال المسرحيات والمسلسلات الفكاهية وأقص الجزء المناسب الذي يعبر عن المقطع الأول الذي يمثل شخصية معينة".

ويستغرق وقت عملية تركيب المقاطع مع "أبو حسن" مابين ثلاث وخمس ساعات تقريبا للوصول لمقطع متكامل حتى يتم نشره عبر الحسابات.

أدبيات المقاطع

"أبو حسن" أوضح أنه لا يتعرض لشخصيات معروفة ولها ثقل في المجتمع، كما أنه ينتقي مقاطع غير مخلة بالآداب العامة ويستخدم شخصيات عامة. كما يعتمد على مسلسلات شهيرة مثل طاش ماطاش والحياله وغيرها، كما أن لـ "عادل إمام" رصيدا كبيرا من مشاهده في التركيب.

التركيب حسب الطلب

يشير أبو حسن إلى أن لديه فقرة في حساباته في سناب شات، حيث يرسل الشخص نكتة أو حديثا ويتم تركيب مشهد محاكٍ له، ويكون مضحكا وبموافقة المتابعين، وهذا أسلوب لزرع الابتسامة لدى المتابعين في الحسابات، وكذلك عامل جذب لمزيد من المتابعين عبر الحسابات التي اعتمد عليها.

موقف محرج

"أبو حسن" تحدث عن موقف محرج تعرض له مع أحد المتابعين الذي ركب على مقطع له أحد تعليقات عادل إمام ليتصل به بعدها مباشرة ويطلب منه حذف المقطع، حيث إن زوجته شاهدت المقطع وحصل بينهما نقاش كاد يصل للطلاق فتم حذف المقطع. ويضيف أبو حسن أنه أصبح أكثر حذرا في تركيب المقاطع، حيث يتم تركيبها لمن يرغب فقط وأصبحت تنتشر خارج حساباته وبالتالي يتناقلها الناس.