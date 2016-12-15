الشاعر العبدالله يحول "سكنانا" لعلامة تجارية

كشف الشاعر السعودي حيدر العبدالله عن تسجيل علامة تجارية تحت اسم "سكنانا"، وذلك بنية الاحتراز، وعلق العبدالله على حسابه في تويتر عن سبب قيامه بإدراج هذه العلامة قائلاً: "آذاني كثيرا استغلال بعض الشركات للقصيدة وللحدث بشكل ربحي انتهازي وغير أخلاقي.

وسوف يزاول بهذه العلامة إنشاء المباني والإصلاح والتركيب أو التجميع، وقام حيدر بنشر إعلان على موقع وزارة التجارة والاستثمار عن طلبه باعتماد هذه العلامة، حيث حدد النظام 90 يوما للاعتراض في مكتب العلامات التجارية في الوزارة وديوان المظالم.

وتفاعل الشاعر العبدالله مؤخرا مع واقعة محاولة الفنان حبيب الحبيب وضع يده على كتف الملك سلمان في الكويت، ومنع حارس الملك له وما تلا ذلك من "طقطقة" السعوديين عليه، فقال مازحاً في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر": "مشكور على الفزعة.. خروج سكنانا ودخول حبيب الحبيب".

وأكدت إدارة المرور أن وضع ملصق كلمة "سكنانا" التي وردت ضمن قصيدة الشاعر حيدر العبدالله أمام خادم الحرمين الشريفين بالمنطقة الشرقية، على المركبات يعد مخالفة يعاقب عليها النظام.

وكان العبد الله قد ألقى قصيدة أمام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في 24 نوفمبر الماضي، بعنوان "مخطوطة القرى والظلال"، التي انقسمت الآراء حولها، وحظيت باهتمام واسع من قبل السعوديين بعد ورود كلمة "سكنانا" على لسان الشاعر بالقصيدة والتي تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.